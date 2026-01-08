РФ хочет создать гуманитарную катастрофу в Днепре и Запорожье, - ЦПД

В результате атак по объектам критической инфраструктуры вечером 7 января, без электроснабжения остались Днепр, Запорожье и Кривой Рог.

Отключения затронули жилые кварталы и важные элементы городской инфраструктуры, в том числе больницы, что осложнило работу связи, транспорта и коммунальных служб.

Ситуация развивалась на фоне очередного обострения, вызванного ударами по энергетической системе.

В публикации руководителя ЦПД СНБО лейтенанта Андрея Коваленко отмечено, что такие удары носят преднамеренный характер и направлены против мирного населения, что указывает на попытку создать условия гуманитарной катастрофы в крупных промышленных городах, где проживают сотни тысяч людей.

"Россияне нанесли удары по критической инфраструктуре – Днепр, Запорожье, Кривой Рог без света. Это умышленный террор гражданского населения, попытка создать гуманитарную катастрофу. Россия демонстрирует нежелание завершать войну и неуважение к плану мира Трампа", — подчеркнул Коваленко.

Контекст и международный фон

В сообщении также акцентируется внимание на том, что подобные действия свидетельствуют об отсутствии намерений со стороны России идти к деэскалации.

Удары по энергетике рассматриваются как сигнал игнорирования международных инициатив и предложений, направленных на прекращение войны и поиск политического решения.

Что известно о ситуации в Днепре и Запорожье

Вечером 7 января российские войска нанесли новый удар по украинской энергетической системе, в результате чего почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Критическая инфраструктура продолжает работу за счет резервного питания, что позволяет минимизировать последствия для ключевых объектов и служб.