Главная » Новости » Происшествия

Инфраструктура Днепропетровщины и Запорожья работает на резервном питании, - Минэнерго

Украина, Среда 07 января 2026 23:50
UA EN RU
Инфраструктура Днепропетровщины и Запорожья работает на резервном питании, - Минэнерго Фото: Днепропетровщина и Запорожье работают на резервном питании (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Сегодня вечером российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания.

"Осмотр повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", - уверяют в Минэнерго.

Напомним, 7 января в Днепропетровский и Запорожской областях после вражеского обстрела полностью исчез свет. Людей просят сделать запасы воды, разворачиваются "пункты несокрушимости".

В сети пишут, что в Днепре отсутствуют свет, вода, тепло, интернет и пропадает мобильная связь.

В Запорожской области водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов.

Облэнерго, коммунальные службы, ГСЧС и профильные подразделения работают в усиленном режиме.

Кроме того, в ночь на 7 января оккупанты атаковали одно из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области. В результате обстрела вспыхнуло энергооборудование.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко, по состоянию на 5 января перебои с электроснабжением фиксировались также в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

Энергетическая блокада Война в Украине Днепропетровская область Запорожье
