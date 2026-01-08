РФ хоче створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, - ЦПД

Унаслідок атак по об'єктах критичної інфраструктури ввечері 7 січня, без електропостачання залишилися Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг.

Відключення торкнулися житлових кварталів і важливих елементів міської інфраструктури, зокрема лікарень, що ускладнило роботу зв'язку, транспорту і комунальних служб.

Ситуація розвивалася на тлі чергового загострення, викликаного ударами по енергетичній системі.

У публікації керівника ЦПД РНБО лейтенанта Андрія Коваленка зазначено, що такі удари мають навмисний характер і спрямовані проти мирного населення, що вказує на спробу створити умови гуманітарної катастрофи у великих промислових містах, де проживають сотні тисяч людей.

"Росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі - Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг без світла. Це навмисний терор цивільного населення, спроба створити гуманітарну катастрофу. Росія демонструє небажання завершувати війну і неповагу до плану миру Трампа", - підкреслив Коваленко.

Контекст і міжнародне тло

У повідомленні також акцентується увага на тому, що подібні дії свідчать про відсутність намірів з боку Росії йти до деескалації.

Удари по енергетиці розглядаються як сигнал ігнорування міжнародних ініціатив і пропозицій, спрямованих на припинення війни та пошук політичного рішення.

Що відомо про ситуацію в Дніпрі та Запоріжжі

Увечері 7 січня російські війська завдали нового удару по українській енергетичній системі, внаслідок чого майже повністю знеструмлено Дніпропетровську та Запорізьку області.

Критична інфраструктура продовжує роботу завдяки резервному живленню, що дає змогу мінімізувати наслідки для ключових об'єктів і служб.