Как будут выключать свет в Киеве 8 января: появились графики

Киев, Среда 07 января 2026 20:05
UA EN RU
Как будут выключать свет в Киеве 8 января: появились графики Иллюстративное фото: в Киеве 8 января будут действовать отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 8 января, в Киеве продолжат действовать графики отключения света. Абоненты в столице будут без электричества до четырех часов за раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Завтра свет в столице будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 22:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 22:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00 и с 13:00 до 17:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 13:00 до 17:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 8 января (t.me/dtek_ua)

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко, по состоянию на 5 января перебои с электроснабжением фиксировались также в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко подчеркнул, что ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не представляет критической угрозы для энергосистемы. Ключевым риском для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы.

В Минэнерго сообщили, что сегодня, 7 января, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.

