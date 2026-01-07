Задержки и переход на теплотягу: как курсируют поезда через блекаут в Днепре и Запорожье
В Днепре и Запорожье зафиксированы перебои в движении пригородных и пассажирских поездов из-за проблем с электроснабжением. Железнодорожники оперативно меняют формат работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализниці" в сети Telegram.
Незапланированные остановки пригородных поездов
Из соображений безопасности и из-за отсутствия напряжения в сети имеем незапланированные остановки пригородных поездов, движение которых проходит через Днепропетровщину.
Ограничения коснулись маршрутов "Запорожье – Синельниково", "Чаплино – Синельниково", "Днепр – Чаплино", а также направления "Пятихатки – Днепр".
Возобновление движения будет происходить по мере стабилизации ситуации с электроснабжением.
Пассажирам рекомендуют внимательно слушать объявления на местах, соблюдать инструкции железнодорожников и не пренебрегать правилами безопасности.
Реакция на масштабные обесточивания
В "Укрзалізниці" сообщили об оперативном реагировании на масштабные обесточивания в Днепропетровской и Запорожской областях. Все поезда в регионе переведены на резервную теплотягу.
Средства сигнализации и связи функционируют от альтернативных источников питания, вокзалы обеспечены электроэнергией с помощью генераторов.
В пунктах несокрушимости доступны горячий чай, зарядные станции и стабильная связь через Starlink.
Поезда с контролируемыми задержками
С использованием резервных тепловозов отправляются поезда с контролируемыми задержками:
734 Киев – Днепр,
37 Запорожье – Киев,
119 Днепр – Холм,
79 Днепр – Львов.
Также сообщается, что движение поездов Dnipro City Express завтра будет организовано под теплотягой. Работа железнодорожного сообщения продолжается в условиях ограничений.
Напоминаем, что продажа билетов на отдельные железнодорожные рейсы "Укрзалізниці" с отправлением после 21 января приостановлена из-за пересмотра расписания. Причиной стали сложности в организации движения на фастовском направлении после недавнего удара, а также необходимость изменить маршруты по соображениям безопасности.
Отметим, что резкое повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" без внедрения комплексной реформы и понятных принципов формирования цен создает риски для стабильной работы украинских промышленных предприятий и может обернуться их массовым закрытием.