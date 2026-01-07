Задержки и переход на теплотягу: как курсируют поезда через блекаут в Днепре и Запорожье

В Днепре и Запорожье зафиксированы перебои в движении пригородных и пассажирских поездов из-за проблем с электроснабжением. Железнодорожники оперативно меняют формат работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализниці" в сети Telegram.

Незапланированные остановки пригородных поездов

Из соображений безопасности и из-за отсутствия напряжения в сети имеем незапланированные остановки пригородных поездов, движение которых проходит через Днепропетровщину.

Ограничения коснулись маршрутов "Запорожье – Синельниково", "Чаплино – Синельниково", "Днепр – Чаплино", а также направления "Пятихатки – Днепр".

Возобновление движения будет происходить по мере стабилизации ситуации с электроснабжением.

Пассажирам рекомендуют внимательно слушать объявления на местах, соблюдать инструкции железнодорожников и не пренебрегать правилами безопасности.

Реакция на масштабные обесточивания

В "Укрзалізниці" сообщили об оперативном реагировании на масштабные обесточивания в Днепропетровской и Запорожской областях. Все поезда в регионе переведены на резервную теплотягу.

Средства сигнализации и связи функционируют от альтернативных источников питания, вокзалы обеспечены электроэнергией с помощью генераторов.

В пунктах несокрушимости доступны горячий чай, зарядные станции и стабильная связь через Starlink.

Поезда с контролируемыми задержками

С использованием резервных тепловозов отправляются поезда с контролируемыми задержками:

734 Киев – Днепр,

37 Запорожье – Киев,

119 Днепр – Холм,

79 Днепр – Львов.

Также сообщается, что движение поездов Dnipro City Express завтра будет организовано под теплотягой. Работа железнодорожного сообщения продолжается в условиях ограничений.