Больницы - на генераторах, каникулы продлены: какая ситуация в Днепре из-за блэкаута
Все городские больницы Днепра переведены на генераторы. Лечебный процесс не останавливается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова .
"Применяем все алгоритмы, которые город отработал в предыдущие годы", - написал Филатов.
Городской голова заверил, что все городские больницы работают на генераторах и имеют необходимые запасы воды.
Водоотведение в домах также поддерживается альтернативными источниками питания.
Каникулы в школах продлены еще на двое суток.
По словам Филатова, в разных районах города действует около 130 колонок с технической водой.
"Утром - при необходимости - будут развернуты пункты несокрушимости. Всего в городе их 89", - проинформировал он.
Утром в Днепре возможны перебои с работой электротранспорта.
Блэкаут в Днепропетровской и Запорожской областях
Сегодня вечером российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины.
В результате почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.
Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания.
"Осмотр повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", - уверяют в Минэнерго.
Людей просят сделать запасы воды, разворачиваются "пункты несокрушимости".
В сети пишут, что в Днепре отсутствуют свет, вода, тепло, интернет и пропадает мобильная связь.
В Запорожской области водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов.
Облэнерго, коммунальные службы, ГСЧС и профильные подразделения работают в усиленном режиме.