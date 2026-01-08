ua en ru
Больницы - на генераторах, каникулы продлены: какая ситуация в Днепре из-за блэкаута

Днепр, Четверг 08 января 2026 00:20
Больницы - на генераторах, каникулы продлены: какая ситуация в Днепре из-за блэкаута Иллюстративное фото: больницы Днепра работают на генераторах во время блэкаута (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Все городские больницы Днепра переведены на генераторы. Лечебный процесс не останавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова .

"Применяем все алгоритмы, которые город отработал в предыдущие годы", - написал Филатов.

Городской голова заверил, что все городские больницы работают на генераторах и имеют необходимые запасы воды.

Водоотведение в домах также поддерживается альтернативными источниками питания.

Каникулы в школах продлены еще на двое суток.

По словам Филатова, в разных районах города действует около 130 колонок с технической водой.

"Утром - при необходимости - будут развернуты пункты несокрушимости. Всего в городе их 89", - проинформировал он.

Утром в Днепре возможны перебои с работой электротранспорта.

Блэкаут в Днепропетровской и Запорожской областях

Сегодня вечером российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания.

"Осмотр повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", - уверяют в Минэнерго.

Людей просят сделать запасы воды, разворачиваются "пункты несокрушимости".

В сети пишут, что в Днепре отсутствуют свет, вода, тепло, интернет и пропадает мобильная связь.

В Запорожской области водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов.

Облэнерго, коммунальные службы, ГСЧС и профильные подразделения работают в усиленном режиме.

