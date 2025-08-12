ua en ru
Орбан после отказа подписать заявление ЕС по Украине предложил саммит с Россией

Вторник 12 августа 2025 11:11
Орбан после отказа подписать заявление ЕС по Украине предложил саммит с Россией Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил, почему не подписал заявление ЕС в поддержку Украины накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Вместо этого он предложил организовать саммит ЕС с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в соцсети Х.

Во-первых, по его словам, в заявлении была сделана попытка установить условия для встречи, на которую лидеров ЕС даже не пригласили.

Во-вторых, он считает, что уже сам факт отсутствия ЕС на этом саммите является "печальным", а давать советы или требования в такой ситуации - только ухудшит положение.

"Сам факт, что ЕС оставили в стороне, уже является достаточно печальным. Единственное, что могло бы сделать ситуацию еще хуже, - это если бы мы начали давать указания со скамейки запасных", - заявил Орбан.

Он считает, что вместо комментировать переговоры США и России, лидерам ЕС стоит инициировать собственный саммит с РФ.

"Единственно разумным действием для лидеров ЕС является инициировать саммит ЕС-Россия, по примеру встречи США-Россия. Дайте шанс миру!" - написал венгерский премьер.

Напомним, накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 26 стран ЕС поддержали совместное заявление в поддержку Украины, однако премьер Венгрии Виктор Орбан отказался его подписать.

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа. Саммит состоится на Аляске. Накануне Трамп объявил, что якобы собирается поехать в Россию на встречу с Путиным. Позже выяснилось, что это была оговорка.

Президент США предположил, что мирное соглашение между Россией и Украиной, вероятно, потребует "определенного обмена территориями". Однако Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий.

Больше о том, чего ждать от встречи Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.

