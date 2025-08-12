Орбан после отказа подписать заявление ЕС по Украине предложил саммит с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил, почему не подписал заявление ЕС в поддержку Украины накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Вместо этого он предложил организовать саммит ЕС с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в соцсети Х.
Во-первых, по его словам, в заявлении была сделана попытка установить условия для встречи, на которую лидеров ЕС даже не пригласили.
Во-вторых, он считает, что уже сам факт отсутствия ЕС на этом саммите является "печальным", а давать советы или требования в такой ситуации - только ухудшит положение.
"Сам факт, что ЕС оставили в стороне, уже является достаточно печальным. Единственное, что могло бы сделать ситуацию еще хуже, - это если бы мы начали давать указания со скамейки запасных", - заявил Орбан.
Он считает, что вместо комментировать переговоры США и России, лидерам ЕС стоит инициировать собственный саммит с РФ.
"Единственно разумным действием для лидеров ЕС является инициировать саммит ЕС-Россия, по примеру встречи США-Россия. Дайте шанс миру!" - написал венгерский премьер.
Напомним, накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 26 стран ЕС поддержали совместное заявление в поддержку Украины, однако премьер Венгрии Виктор Орбан отказался его подписать.
Встреча Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа. Саммит состоится на Аляске. Накануне Трамп объявил, что якобы собирается поехать в Россию на встречу с Путиным. Позже выяснилось, что это была оговорка.
Президент США предположил, что мирное соглашение между Россией и Украиной, вероятно, потребует "определенного обмена территориями". Однако Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий.
