ЕС выступил в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина: Орбан снова против

Лидеры ЕС выступили в поддержку Украины перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина. К совместному заявлению не присоединился только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Guardian .

Лидеры ЕС обратились к Трампу накануне встречи с российским диктатором.

"Справедливый и прочный мир, который принесет стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и запрета изменения международных границ силой", - говорится в заявлении.

Лидеры стран ЕС заявили, что украинцы должны иметь свободу решать будущее, а путь к миру не может быть определен без Украины.

"Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения боевых действий. Агрессивная война России против Украины имеет более широкие последствия для европейской и международной безопасности. Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - отметили в ЕС.

Европейские страны также заверили, что продолжат оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также вводить санкции против РФ.

" Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", - добавили лидеры.