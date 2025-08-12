ЕС выступил в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина: Орбан снова против
Лидеры ЕС выступили в поддержку Украины перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина. К совместному заявлению не присоединился только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Guardian.
Лидеры ЕС обратились к Трампу накануне встречи с российским диктатором.
"Справедливый и прочный мир, который принесет стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и запрета изменения международных границ силой", - говорится в заявлении.
Лидеры стран ЕС заявили, что украинцы должны иметь свободу решать будущее, а путь к миру не может быть определен без Украины.
"Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения боевых действий. Агрессивная война России против Украины имеет более широкие последствия для европейской и международной безопасности. Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - отметили в ЕС.
Европейские страны также заверили, что продолжат оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также вводить санкции против РФ.
"Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", - добавили лидеры.
Заявление ЕС должно было стать демонстрацией европейского единства. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал его, став единственным из 27 лидеров, кто отказался это сделать.
Встреча Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа. Саммит состоится на Аляске. Накануне Трамп объявил, что якобы собирается поехать в Россию на встречу с Путиным. Позже выяснилось, что это была оговорка.
Президент США предположил, что мирное соглашение между Россией и Украиной, вероятно, потребует "определенного обмена территориями". Однако Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли россиянам. Зеленский также отметил, что сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения.
