РФ готовит удары по газу: хватит ли запасов на зиму и чем "Нафтогазу" поможет Свириденко

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Российские обстрелы могут сократить добычу газа и ограничить доступ к газовым хранилищам в Украине. Чтобы избежать критической ситуации, необходимо срочно обеспечить условия для активного импорта газа в течение зимы.

Насколько серьезны угрозы остаться без газа и зачем экс-премьера Юлию Свириденко решили назначить и.о. главі "Нафтогаза", – в материале специального корреспондента РБК-Украина Юрия Дощатова.

Главное: Украина накопила почти 14 млрд кубометров газа , превысив установленный правительством минимум для начала отопительного сезона в 13,2 млрд кубометров.

, превысив установленный правительством минимум для начала отопительного сезона в 13,2 млрд кубометров. Дополнительный импорт газа все равно необходим. Озвученные Денисом Шмыгалем 400 млн евро – лишь минимальная сумма, необходимая для закупок.

Озвученные Денисом Шмыгалем 400 млн евро – лишь минимальная сумма, необходимая для закупок. Главная угроза – возможность использовать запасы газа. Российские удары могут повредить газодобычу и систему отбора газа из хранилищ.Именно тогда и понадобится дополнительный импорт.

– Российские удары могут повредить газодобычу и систему отбора газа из хранилищ.Именно тогда и понадобится дополнительный импорт. Импорт газа из Европы остановить обстрелами очень сложно. Украина получает газ по нескольким направлениям. Наиболее безопасным считается польский маршрут.

Украина получает газ по нескольким направлениям. Наиболее безопасным считается польский маршрут. Свириденко могут назначить и.о. главы "Нафтогаза". Основной задачей экс-премьера на новом посту будет поиск средств для импорта газа.

Основной задачей экс-премьера на новом посту будет поиск средств для импорта газа. Назначение Свириденко в НАК может столкнуться с юридическими вопросами из-за ограничений для трудоустройства по закону "О предотвращении коррупции".

Прогнозы для украинской энергетики на предстоящую зиму крайне негативные. О рисках серьезных проблем в отопительном сезоне все чаще говорят представители высшего руководства страны, включая президента, премьер-министра и министра энергетики.

Эксперты пытаются оценить, насколько масштабными могут быть отключения электроэнергии и сколько часов без света придется проводить украинцам. Однако дать более-менее точный прогноз сейчас невозможно. Ситуация может резко измениться в любой момент – все зависит от масштабов, интенсивности и последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

На прошлой неделе Денис Шмыгаль сообщил, что Украине нужно дополнительно импортировать газ на 400 млн евро. По нынешним ценам это довольно большой объем – порядка 700-800 млн кубометров.

По информации РБК-Украина, 400 млн евро – лишь необходимый минимум.

"На самом деле импорта надо будет значительно больше. То, что озвучил Шмыгаль, это минимальная сумма, которая нужна для закупки газа", – сказал собеседник издания, знакомый с реальной ситуацией подготовки Украины к зиме.

Зачем нужен дополнительный импорт

Пока в Украине газовые хранилища заполняются с опережением графика. На 12 августа в ПХГ было накоплено почти 14 млрд кубометров. Это уже больше установленного правительством минимума к началу отопительного сезона в 13,2 млрд. К октябрю максимальный запас определен в 14,6 млрд кубометров.

Ежесуточно ПХГ пополняются в среднем на 35 млн кубометров газа. Если темпы сохранятся, то к началу отопительного сезона запас приблизится к 16 млрд кубометров. Это почти на 2,5 млрд кубометров больше, чем было на 1 октября прошлого года.

Казалось бы, что в такой ситуации импорт и не нужен. Зачем тогда искать дополнительные средства?

Есть два фактора, которые могут существенно повлиять на ситуацию с газом в Украине.

Первый фактор – безопасность. По данным украинской разведки, с приближением холодов россияне с большой вероятностью могут активизировать обстрелы не только объектов генерации и передачи электроэнергии, но и газовой инфраструктуры.

Фото: Атака россиян на объект газодобычи в Украине (facebook.com/NaftogazGroup)

"Мы считаем, что в осенне-зимний период, помимо объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжения, под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, существует риск для инфраструктуры, которая обеспечивает отбор газа из хранилищ и импорт газа из Европы", – сказал в комментарии РБК-Украина представитель ГУР МО Андрей Черняк.

Атаки на газо- и нефтедобычу уже усилились.Только 9 августа против объектов газодобычи противник применил десятки ударных дронов.

"На месте – значительные разрушения, часть оборудования выведена из строя. Работа объекта приостановлена", – сообщили в "Нафтогазе".

Потери добычи удается восстанавливать в течение нескольких дней, поэтому темпы закачки газа в ПХГ существенно не меняются. Однако повторные атаки могут приводить к более серьезным повреждениям оборудования. После каждого ремонта оно становится уязвимее, а устранение последствий новых ударов может занимать больше времени. В итоге периоды снижения добычи могут быть более продолжительными.

"Возможны потери добычи еще до начала отопительного сезона и необходимость импорта газа в течение зимы в дополнение к уже накопленным запасам", – сказал изданию собеседник из одной крупной энергокомпании Украины.

Если добыча сокращается, то активнее начинают использовать газ из хранилищ. Но их тоже могут атаковать.

Основные хранилища газа находятся в западной части Украины. Крупнейшее – Бильче-Волицко-Угерское во Львовской области. Риск заключается не столько в том, хватит ли Украине накопленного газа, сколько в возможности физически извлечь его из системы.

При повреждении компрессорной инфраструктуры, которая обеспечивает отбор газа из ПХГ, доступ к газу может быть частично ограничен.

Полностью остановить отбор газа россиянам вряд ли удастся даже сильными ударами, сказал изданию источник, знакомый с работой украинской ГТС.

"Там несложная инженерная система и ее можно оперативно восстановить. Кроме того, ПХГ связаны между собой сетью труб. Повреждение компрессорной системы может сократить объем отбора газа на определенный период, но полностью остановить – сложно", — сказал собеседник.

В 2024 году в Украине проводили детальное моделирование различных сценариев возможности работы ГТС и ПХГ в условиях обстрелов. Оно не показало вариантов полного блокирования отбора газа из хранилищ. Но если доступ к хранилищам все-таки будет ограничен, то увеличится потребность в импортных потоках газа для текущего потребления.

Российские обстрелы теоретически могут сократить возможности импорта газа, но практически добиться этого очень сложно, сказал собеседник РБК-Украина, знакомый с работой украинской ГТС.

Наиболее безопасное направление — поставки газа через Польшу. Компрессорная инфраструктура, которая обеспечивает его перекачку, находится на польской стороне. На украинской территории компрессоров нет. Иными словами, чтобы сорвать поставки газа, россиянам бы пришлось атаковать территорию Польши.

Словацкое и венгерское направления мало уязвимы, сказал собеседник издания.

"При любом сценарии импортный газ можно будет перекачивать в Украину. Но если даже будут какие-то перебои, то для восстановления работы мощностей не понадобится много времени", – отметил он.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает риски, связанные с прекращением импорта газа из-за обстрелов, минимальными.

"Если бы россияне могли "выбить" импорт, то уже сделали бы это", – сказал он в комментарии изданию.

И действительно, с момента начала активной фазы войны инфраструктура, обеспечивающая импортные поставки газа, не обстреливалась.

Второй фактор – цена газа. Сколько газ будет стоить зимой, пока предположить сложно. Но никто не ждет существенного снижения цен из-за неопределенности ситуации на Ближнем Востоке.

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Последнюю неделю цена газа на главном европейском хабе TTF колебалась в пределах 550-650 евро за тысячу кубометров. Из-за дороговизны закупки европейскими потребителями сократились.

Хранилища Европы пока не заполнены даже на 60%, и выйти на запланированные 80% вряд ли удастся. В таких условиях зимний спрос на газ останется высоким, что может спровоцировать рост цен.

Следовательно, чем больше средств Украина привлечет на закупку газа, тем легче будет пережить отопительный сезон и справиться с последствиями возможных обстрелов.

Фактор Юлии Свириденко

Именно для поиска дополнительных денег в руководство НАК "Нафтогаз Украины" и планируют назначить экс-премьера Юлию Свириденко. Во всяком случае, так изданию сказал источник, знакомый с обсуждением этой идеи.

Фото: Юлию Свириденко планируют назначить и.о. главы "Нафтогаза" (Getty Images)

"Это, скорее, политическое назначение для Юлии Анатольевны с целью договариваться с партнерами и искать дополнительные деньги для "Нафтогаза", – отметил собеседник.

Способствовать договоренностям должны будут довольно обширные связи, которые экс-премьер наладила за время работы в правительстве.

По информации еще нескольких собеседников, Свириденко сама захотела возглавить НАК.

"Она не хотела уезжать куда-то послом, а хотела остаться в Украине на позиции СЕО в "Нафтогазе", – сказал один из них.

Но полноценным главой правления НАК у Свириденко в ближайшее время стать не получится. Для этого назначения должен быть проведен конкурс, по результатам которого набсовет компании и назначит нового руководителя.

Но для победы в конкурсе у Свириденко пока нет основного – опыта работы в нефтегазовом секторе. К тому же есть и законодательное ограничение.

Юридический вопрос

Согласно статье 26 "Закона о предотвращении коррупции", Свириденко не может до середины июля 2027 года быть руководителем НАК ни на постоянной основе, ни в качестве исполняющей обязанности главы правления.

Эта статья запрещает уволенным чиновникам в течение года занимать руководящие должности в компаниях, если ранее они принимали решения в отношении этих компаний. Юлия Свириденко участвовала в принятии решений Кабмина по деятельности "Нафтогаза" как глава правительства.

Но, по информации РБК-Украина, политическое решение о назначении Свириденко в НАК уже принято окончательно. Она может быть назначена членом правления НАК и сразу же и.о. главы компании. Ожидается, что наблюдательный совет НАК формализует назначение уже в самое ближайшее время.

Несколько специалистов в области корпоративного права, с которыми общалось РБК-Украина, считают, что положительное решение наблюдательного органа может вызвать сомнения с юридической точки зрения.

Подобная проблема уже возникала при назначении главой НАК Юрия Витренко и Алексея Чернышова. В первом случае Кабмин на сутки лишил полномочий набсовет и в этот период назначил Витренко своим решением.

В случае с Чернышовым в 2022 году был изменен устав компании. В прежней редакции устава НАК была "юридическим лицом частного права" и поэтому на нее распространялось действие статьи "Закона о предотвращении коррупции". То есть Чернышова нельзя было назначить главой компании в течение года с момента увольнения из Кабмина.

После изменения из документа исключили пункт о правовом статусе юридического лица. Таким образом, формально годовое ограничение для назначения руководства компании перестало действовать.

Эти изменения не отменены. Фактически они и сейчас дают основания для назначения нового руководителя НАК, несмотря на норму антикоррупционного закона.

Юристы в области корпоративного права в беседе с изданием сказали, что ситуация спорная. НАК по всем признакам можно считать юрлицом частного права, хоть это и не зафиксировано в уставе

Если по поводу назначения экс-премьера в НАК у партнеров возникнут вопросы, то это повлияет на ее способность привлекать средства для компании. Об этом изданию сказали несколько собеседников, вовлеченных в переговоры о финансировании энергетического сектора Украины.

Кроме руководства НАК переговоры с ключевыми партнерами по вопросам финансирования проводят министры финансов и энергетики, и премьер-министр.

Пока есть надежда на дополнительные грантовые средства для закупки газа от некоторых стран, а также на договоренности с США о поставках LNG. Пробные партии газа из-за океана Украина получила еще в начале текущего года. И уже несколько месяцев с американскими партнерами продолжается диалог по поводу продолжения закупок с условием предоплаты, или по другой схеме, которая снизит финансовую нагрузку на НАК "Нафтогаз Украины".

Вопросы – Ответы (FAQ)

– Зачем Украине импортировать газ, если хранилища активно заполняются?

– Дополнительный импорт нужен как страховка на случай снижения добычи, проблем с отбором газа из ПХГ из-за российских обстрелов.

– Может ли Россия полностью перекрыть Украине доступ к газу в хранилищах?

– Полностью остановить отбор газа будет сложно. Но повреждение компрессорной инфраструктуры может на определенное время сократить объемы отбора и увеличить потребность в импортном газе.

– Сможет ли Россия остановить импорт газа из Европы?

– Угроза небольшая. Наиболее безопасным считается польское направление. Словацкое и венгерское направления также малоуязвимы.

– Зачем Юлию Свириденко хотят назначить главой “Натогаза”?

– Одна из основных задач для Свириденко в “Нафтогазе” - привлечение денег на импорт газа. Однако ее назначение главой компании сталкивается с юридическими вопросами.