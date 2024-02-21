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В Украине оценят надежность подземных хранилищ и ГТС в условиях войны и прекращения транзита

Украина, Среда 21 февраля 2024 12:13
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В Украине оценят надежность подземных хранилищ и ГТС в условиях войны и прекращения транзита Фото: Украинские ПХГ готовятся к стресс-тестам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укртрансгаз" и "Оператор ГТС Украины" в текущем году проведут очередные стресс-тесты, чтобы оценить надежность газотранспортной системы и подземных хранилищ для работы в условиях обстрелов и прекращения транзита российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК " Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, подготовка и проведение стресс-тестов будет проходить в четыре этапа. Результаты будут обнародованы к началу сезона закачки - в конце апреля. Такие же испытания проводились в 2023 году и дали положительные выводы.

Стресс-тест газовой инфраструктуры 2024 года будет смоделирован и осуществлен рабочей группой в составе и при содействии USAID - Проекта энергетической безопасности, Секретариата Энергетического Сообщества, Генерального директората Joint Research Centre Европейской комиссии, международных технических экспертов и соответственно ОГТСУ, НАК "Нефтегаз Украины" и "Укртрансгаза".

Украинские подземные газовые хранилища – крупнейшие в Европе. Они расположены на глубине от 400 м до 2 км, потому хранить газ полностью безопасно.

В прошлом году иностранные трейдеры и энергетические компании хранили в украинских ПХГ 2,5 млрд куб. м газа. В этом году группа "Нефтегаз" стремится увеличить этот объем до 4 млрд куб. м.

Согласно пятилетнему соглашению о транзите между Москвой и Киевом, подписанном в 2019 году, Россия экспортирует газ в Европу через Украину и платит за использование трубопроводной сети.

Украина неоднократно заявила, что не будет вступать в переговоры с Россией по продлению контракта после 2024 года.

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ГТС ПХГ
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