ua en ru
Вс, 26 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Европа не успеет заполнить газохранилища до зимы - Reuters

05:16 26.07.2026 Вс
2 мин
По какой причине ЕС может ожидать тяжелая зима в этом году?
aimg Филипп Бойко
Европа не успеет заполнить газохранилища до зимы - Reuters Фото: добыча газа (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Европа, вероятнее всего, не достигнет собственной цели – заполнить газохранилища на 80% к началу зимы. Об этом заявил генеральный директор крупнейшего европейского поставщика природного газа компании Equinor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Причина – напряженность на мировом рынке газа и усиление конкуренции со стороны покупателей из Азии.

"Мы не считаем, что Европа обязательно сможет заполнить свои запасы более чем на 80% этой осенью", – заявил главный исполнительный директор Equinor Андерс Опедал.

Ситуация с хранилищами выглядит тревожно, ведь сейчас уровень заполненности составляет всего 54%.

Это:

  • значительно ниже среднего показателя за последние пять лет;
  • второй самый низкий уровень за 15 лет;
  • показатель, близкий к историческому минимуму для этого времени года, который фиксировали в 2021 году.

По словам Опедала, из-за низкого уровня запасов Европа этой зимой будет более уязвима к колебаниям рыночных цен, чем в предыдущие годы.

Почему газ едет мимо Европы

Одна из главных причин дефицита – переориентация поставок сжиженного природного газа (СПГ). Это газ, охлажденный до жидкого состояния для транспортировки морскими танкерами, а не по трубопроводам.

По данным Equinor, Европа закрывает СПГ около 30% своей потребности в импортированном газе. Но сейчас большая часть этих поставок просто не доходит до континента.

"Газ, который должен поступать из Катара, должен был идти в Азию, а это значит, что СПГ, ранее в этом году поступавший в Европу, теперь направляется в Азию", - пояснил Опедал.

Простыми словами: азиатские покупатели сейчас предлагают за газ больше, и поставщики переориентируют танкеры в их сторону.

Контекст новости

Поскольку ЕС отказывается полностью от российского газа в 2027 году, там резко нарастили закупки у Москвы. Кремль, по оценкам неправительственной организации Urgewald, получил за эти поставки около 6 млрд. евро.

Между тем, Азербайджан хочет поставлять больше газа в Европу, чтобы заменить Россию. В настоящее время объемы составляют 1,5 миллиарда кубометров в год, но Баку готово к большему.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Газ
Новости
США готовят масштабную операцию, чтобы забрать ядерный уран из Ирана
США готовят масштабную операцию, чтобы забрать ядерный уран из Ирана
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине