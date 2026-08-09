Россия три дня подряд атакует "Нефтегаз" в разных регионах Украины

Массированная атака России по объектам "Нефтегаза" привела к остановке работы добывающего актива "Укрнафты" и существенным разрушениям гражданской инфраструктуры в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Нефтегаз ".

Детали вражеских атак

Российские войска нанесли удары по добывающим активам и буровой площадке компании "Укрнафта" в ночь на 9 августа, приведя к их остановке.

В целом враг выпустил десятки ударных беспилотников по добывающей инфраструктуре, что повлекло за собой существенные разрушения и выведение из строя части оборудования.

Кроме того, удары понесли и другие объекты группы:

7 и 8 августа под обстрелами дронов оказались семь автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

8 августа враг применил реактивные дроны против производственных объектов "Нафтогаза" в центральной части страны, нанеся им серьезные повреждения.

Благодаря своевременному переходу в укрытие и принятым мерам безопасности работники атакуемых предприятий не пострадали. Однако во время одного из ударов по АЗК ранения получил сотрудник станции - он находится в больнице.

Какая цель обстрелов

По словам и.о. главы правления "Нефтегаза" Сергея Федоренко, в последние дни интенсивность атак на нефтегазовую инфраструктуру существенно возросла.

"Очевидно, что цель врага - нанести максимальный ущерб украинской добыче и другой критической инфраструктуре, чтобы сделать невозможным подготовку к отопительному сезону. Наш приоритет - сохранить жизнь людей и продолжить работать, даже в таких тяжелых обстоятельствах", - подчеркнул Федоренко.