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Россия три дня подряд атакует "Нефтегаз" в разных регионах Украины

17:50 09.08.2026 Вс
2 мин
Какие регионы оказались под ударом?
aimg Сергей Козачук
Россия три дня подряд атакует "Нефтегаз" в разных регионах Украины Фото: Россия атаковала буровую площадку "Нефтегаза" дронами (naftogaz.com)
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Массированная атака России по объектам "Нефтегаза" привела к остановке работы добывающего актива "Укрнафты" и существенным разрушениям гражданской инфраструктуры в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нефтегаз".

Детали вражеских атак

Российские войска нанесли удары по добывающим активам и буровой площадке компании "Укрнафта" в ночь на 9 августа, приведя к их остановке.

В целом враг выпустил десятки ударных беспилотников по добывающей инфраструктуре, что повлекло за собой существенные разрушения и выведение из строя части оборудования.

Кроме того, удары понесли и другие объекты группы:

  • 7 и 8 августа под обстрелами дронов оказались семь автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
  • 8 августа враг применил реактивные дроны против производственных объектов "Нафтогаза" в центральной части страны, нанеся им серьезные повреждения.

Благодаря своевременному переходу в укрытие и принятым мерам безопасности работники атакуемых предприятий не пострадали. Однако во время одного из ударов по АЗК ранения получил сотрудник станции - он находится в больнице.

Какая цель обстрелов

По словам и.о. главы правления "Нефтегаза" Сергея Федоренко, в последние дни интенсивность атак на нефтегазовую инфраструктуру существенно возросла.

"Очевидно, что цель врага - нанести максимальный ущерб украинской добыче и другой критической инфраструктуре, чтобы сделать невозможным подготовку к отопительному сезону. Наш приоритет - сохранить жизнь людей и продолжить работать, даже в таких тяжелых обстоятельствах", - подчеркнул Федоренко.

Атаки РФ на объекты "Нефтегаза"

Напомним, что Россия регулярно наносит массированные удары по гражданской и критической инфраструктуре Группы "Нафтогаз".

В частности, 7 августа российские войска нанесли массированный удар по добывающим объектам "Укрнафты" на востоке Украины. Тогда в результате попадания было разрушено критическое оборудование и остановлена работа нескольких объектов.

Кроме того, враг атаковал четыре автозаправочных комплекса сети в Запорожской и Днепропетровской областях.

Также в компании сообщали, что в течение 2026 года из-за систематических российских обстрелов было разрушено 37 автозаправочных комплексов Группы "Нафтогаз".

Часть объектов энергетикам и работникам удалось отремонтировать и вернуть в эксплуатацию, однако враг продолжает наносить повторные удары.

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