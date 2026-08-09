Россия три дня подряд атакует "Нефтегаз" в разных регионах Украины
Массированная атака России по объектам "Нефтегаза" привела к остановке работы добывающего актива "Укрнафты" и существенным разрушениям гражданской инфраструктуры в нескольких областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нефтегаз".
Детали вражеских атак
Российские войска нанесли удары по добывающим активам и буровой площадке компании "Укрнафта" в ночь на 9 августа, приведя к их остановке.
В целом враг выпустил десятки ударных беспилотников по добывающей инфраструктуре, что повлекло за собой существенные разрушения и выведение из строя части оборудования.
Кроме того, удары понесли и другие объекты группы:
- 7 и 8 августа под обстрелами дронов оказались семь автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
- 8 августа враг применил реактивные дроны против производственных объектов "Нафтогаза" в центральной части страны, нанеся им серьезные повреждения.
Благодаря своевременному переходу в укрытие и принятым мерам безопасности работники атакуемых предприятий не пострадали. Однако во время одного из ударов по АЗК ранения получил сотрудник станции - он находится в больнице.
Какая цель обстрелов
По словам и.о. главы правления "Нефтегаза" Сергея Федоренко, в последние дни интенсивность атак на нефтегазовую инфраструктуру существенно возросла.
"Очевидно, что цель врага - нанести максимальный ущерб украинской добыче и другой критической инфраструктуре, чтобы сделать невозможным подготовку к отопительному сезону. Наш приоритет - сохранить жизнь людей и продолжить работать, даже в таких тяжелых обстоятельствах", - подчеркнул Федоренко.
Атаки РФ на объекты "Нефтегаза"
Напомним, что Россия регулярно наносит массированные удары по гражданской и критической инфраструктуре Группы "Нафтогаз".
В частности, 7 августа российские войска нанесли массированный удар по добывающим объектам "Укрнафты" на востоке Украины. Тогда в результате попадания было разрушено критическое оборудование и остановлена работа нескольких объектов.
Кроме того, враг атаковал четыре автозаправочных комплекса сети в Запорожской и Днепропетровской областях.
Также в компании сообщали, что в течение 2026 года из-за систематических российских обстрелов было разрушено 37 автозаправочных комплексов Группы "Нафтогаз".
Часть объектов энергетикам и работникам удалось отремонтировать и вернуть в эксплуатацию, однако враг продолжает наносить повторные удары.