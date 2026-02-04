Украина получила первую партию американского газа в 2026 году

В Украину прибыла первая в этом году партия американского сжиженного газа (LNG) из Польши. Объем поставок составляет почти 100 млн кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАК "Нафтогаз Украины".

Поставка организована в партнерстве с польским государственным концерном ORLEN.

"Почти 100 млн куб. м в конце января были доставлены на терминал в польском Свиноуйсьце и уже поступили в украинскую ГТС", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, этого объема будет достаточно для обеспечения газом около 700 тысяч семей в зимний период в течение месяца.

Танкер с LNG находился в пути 20 дней. После регазификации ресурс уже доступен для нужд украинских потребителей.

По прогнозам, в 2026 году поставки американского LNG для Украины могут достичь до 1 млрд куб. м, что станет существенным вкладом в стабильную работу энергосистемы страны в условиях войны.