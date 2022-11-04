Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать

Юрию Витренко быстро нашли замену в "Нафтогазе", назначив главой компании Алексея Чернышова. Что могло помешать этой ротации и почему еще не все вопросы сняты - ниже в материале РБК-Украина.

Кабинет министров на вечернем заседании 3 ноября принял решение о назначении экс-министра общин и территорий Алексея Чернышова главой правления НАК "Нафтогаз Украины". С поста министра он был уволен утром того же дня.

Еще до этих событий, вечером 1 ноября, Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило премьер-министру Денису Шмыгалю о конфликте интересов будущего экс-министра при назначении его главой НАК.

Исходя из письма главы НАПК Александра Новикова премьеру, конфликт заключается в том, что Чернышов являлся членом Кабинета министров, который еще в сентябре 2021 году взял на себя функции набсовета НАК, после увольнения наблюдательного органа компании.

Новый набсовет в "Нафтогазе" не был назначен, потому КМУ продолжает выполнять его функции уже второй год. Таким образом, Чернышов, как и другие члены КМУ, участвовал в принятии решений, влияющие на работу компании. И теперь, согласно 26 статьи закона о предотвращении коррупции, не может занять должность главы правления Нафтогаза. Вообще никто из членов КМУ, по закону, не может возглавить НАК в течение минимум года после увольнения с должности.

Кабмин творчески подошел к решению проблемы

Выходов из ситуации было два, но Кабинет министров нашел третий, частично основываясь на предложении НАПК.

Первый вариант. Кабмин мог отказаться от идеи назначения Чернышова в НАК. В этом случае руководить компанией временно пришлось бы исполняющему обязанности. Параллельно КМУ мог назначить наблюдательный совет из отобранных еще в феврале кандидатов, или провести новый отбор, правда, в этом случае назначение НС затянется.

Новый набсовет уже сможет, согласно всем нормам и правилам корпоративного управления, назначить нового главу НАК на постоянной основе. Кстати, экс-глава НАК Юрий Витренко заявил, что его увольнение ускорит назначение набсовета. "Надеюсь, что мое увольнение ускорит назначение наблюдательного совета. Это важно для компании и для страны, поскольку совет может стать драйвером корпоративной трансформации и даже трансформации всей отрасли", - отметил экс-глава "Нафтогаза".

Второй вариант предложило само НАПК в письме премьеру. Чтобы избежать конфликта интересов - нужно изменить устав "Нафтогаза". Сейчас эта компания является юридическим лицом частного права и на нее распространяется действие ст. 26 закона. Но если внести изменения в устав и признать НАК юрлицом публичного права, то эта норма действовать перестает – такие компании под нее не подпадают.

"Если Кабмин внесет в устав изменения, как мы предлагали, определит НАК компанией публичного права, это позволит назначать бывших членов в НАК… Решение о назначении Чернышова может быть законным только после внесения изменений в устав "Нафтогаза", - сказал Новиков. Правда, при этом руководство НАК, в том числе и будущему набсовету, придется подавать декларации. По словам Новикова, Кабмин решил остановился на втором варианте и изменить устав компании. Видимо, он надеялся, что правительство примет вариант, предложенный НАПК.

Но, как удалось узнать РБК-Украина, Кабмин выбрал немного другой выход из ситуации. Было решено все-таки вносить изменения в устав НАК, но не те, которые предложены НАПК.

"Принадлежность права менять не будут, а просто удалят из документа этот пункт. Устав решили изменить и просто убрать оттуда упоминание о праве. То есть у компании будет, можно сказать, неопределенный статус”, - сказал собеседник издания, знакомый с планами правительства. Такой вариант, отметил он, должен снять проблему конфликта интересов, он обсуждался в оперативном порядке, в том числе и с иностранными партнерами, у которых нашел поддержку. “Возражений ни у кого не было”, - отметил собеседник.

Именно такие изменения в устав также внесли на вчерашнем заседании Кабмина.

Изменения устава позволило и назначить Чернышова, и избежать необходимости декларирования доходов руководством НАК. Такая норма в уставе была и раньше (изменения внесли постановлением 997 от 26 октября 2020 года ). Правда, неопределенность права тогда часто вызывала споры у юристов, но это особо не мешало работе "Нафтогаза".

Новый документ уже опубликован на сайте КМУ. Если в прежней редакции НАК был "предпринимательским обществом - юридическим лицом частного права", то в новой редакции НАК просто является "юридическим лицом" - без определения права. По оценке нескольких экспертов, фактически определение права просто убрали.

"В документе сейчас размытое понятие общественного и частного права. Фактически произошло возвращение в устав под редакцию 2020 года. Но это отвечает действующим требованиям законодательства Украины" - сказал эксперт по энергетическим вопросам Максим Билявский.

Разница новопринятого устава НАК заключается лишь в том, что было убрано уточнение, что компания является юридическим лицом частного права. Остальные изменения несущественны, считает независимый консультант по корпоративному управлению Александр Лысенко. По его мнению, это не решит проблему. “Да, они убрали уточнения, о том, что Нефтегаз компания частного права, но не конкретизировали что теперь это юрлицо публичного права. Согласно Гражданского кодекса государство действительно может создавать юрлица публичного права. В моем понимание, для этого как минимум такой статус необходимо закрепить", - отметил эксперт. Он не исключил, что закрепления за НАК такого статуса может быть принято другим решением. “Но пока НАК и дальше можно считать юрлицом частного права. Таким образом, все антикоррупционные нормы продолжают действовать для Нефтегаза. Я удивлюсь, если принятых изменений в устав будет достаточно для НАПК, чтобы снять свои претензии”, - отметил Лысенко.

В НАПК пока не дали комментарий по этому вопросу. “Мы знаем, что поменяли устав, но ждем ответа на наше письмо от Кабмина, после чего дадим детальный комментарий”, - сообщили РБК-Украина в агентстве.

Директор Центра исследования энергетики Александра Харченко сомневается, что международные партнеры единодушно одобрили принятый вариант. Изменение устава компании под назначение конкретного человека, возможно, и снимет проблему конфликта интересов, однако никак не улучшит имиджа в глазах международных партнеров, считает он.

"Ситуация НАК в коммуникациях с западными партнерами не изменится и это не приведет к коренному изменению отношений с ними. У меня впечатление, что люди, пытаясь играть буквами, забывают про дух законов, норм и правил. Могут назвать НАК как угодно, хоть экспансивной компанией по колонизации Марса. Но это не прибавит доверия ни международных партнеров, ни прозрачности системы управления, а наоборот ухудшит ситуацию", - отметил он.

Фактически Кабмин для принятия кадрового решения во второй раз применил "оригинальный" подход. Первый раз в 2021 году, когда для увольнения бывшего главы НАК на несколько дней был уволен набсовет компании, а Кабмин принял в это время решение за него. И второй раз сейчас – при назначении Чернышова, изменив для этого устав, отметил Харченко.