Иран заявил, что соглашение с Оманом о контроле над Ормузским проливом уже близко к завершению. Однако в Тегеране добавили, что сделки будет недостаточно для открытия пролива, поскольку США должны будут выполнить ряд требований.

В субботу секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохаммад Багет Зольгадр заявил, что США должны снять военно-морскую блокаду и вывести войска из Ирана, выплатить военные репарации, разморозить иранские активы, а также прекратить атаки на союзников Ирана в регионе и угрозы в адрес Тегерана.

NYT пишет, что список требований Зольгадра перевернул ожидания, что сделка с Оманом вскоре позволит возобновить торговлю через Ормузский пролив и снизить мировые цены на энергоносители.

Вероятно, это окажет давление на президента США Дональда Трампа, заставив его рассмотреть условия Ирана, если он хочет снизить потребительские цены для американцев, что важно для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Кроме того, перед этим пресс-секретарь КСИР Хоссейн Мохебби уже заявлял, что открытие Ормузкого пролива "не зависит от ирано-оманских переговоров".