Украина переживет зиму, если США продадут 5% своих ракет к Patriot, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет лишь десятую часть необходимых ракет-перехватчиков, которые должны быть поставлены США для сдерживания участившихся атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN.
По словам главы государства, одной десятой части нынешних запасов ракет к Patriot было бы достаточно, чтобы сбить всю баллистику РФ, а 5% хватит, чтобы страна прожила зиму.
"В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году. У России в два раза больше баллистических ракет в месяц, чем было раньше... Если США продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все баллистические ракеты России. У меня есть 1%", - сказал президент.
Также Зеленский приоткрыл завесу тайны, как ежедневно прикладывает усилия, чтобы обеспечить Украину большим количеством ракет-перехватчиков. Речь идет об огромном количестве звонков.
"Вот чем я живу каждый день: от 1% до 5%. Бывают месяцы, миллионы телефонных звонков… Я пытаюсь обменять что-то на ракеты… Я делаю вещи, которыми даже не могу поделиться. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить", - рассказал глава государства.
Также президент добавил, что на данный момент по-прежнему остаются сомнения по поводу того, как будет реализовано обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине создавать собственные ракеты Patriot.
"Надеюсь, мне это удастся. У меня сейчас нет и 5%, и такого признания нет. И это для меня большой вызов, один из самых больших, с которыми я столкнулся с самого начала этой войны", - резюмировал он.
Что еще важно знать
Напомним, что президент США Дональд Трамп месяцем ранее намекнул, что Украина может получить лицензии для производства ракет перехватчиков для Patriot.
Но уже вскоре была информация, что Трамп сомневается в этом, а публично он сказал, что это вовсе может не произойти.
При этом The Atlantic на днях сообщило, что передавать лицензии Украине не хотят непосредственно американские производители Patriot. Они опасаются, что Киев сможет усовершенствовать ракеты, а также сделать их дешевле и быстрее в производстве.