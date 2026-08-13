Украина переживет зиму, если США продадут 5% своих ракет к Patriot, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет лишь десятую часть необходимых ракет-перехватчиков, которые должны быть поставлены США для сдерживания участившихся атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN .

По словам главы государства, одной десятой части нынешних запасов ракет к Patriot было бы достаточно, чтобы сбить всю баллистику РФ, а 5% хватит, чтобы страна прожила зиму.

"В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году. У России в два раза больше баллистических ракет в месяц, чем было раньше... Если США продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все баллистические ракеты России. У меня есть 1%", - сказал президент.

Также Зеленский приоткрыл завесу тайны, как ежедневно прикладывает усилия, чтобы обеспечить Украину большим количеством ракет-перехватчиков. Речь идет об огромном количестве звонков.

"Вот чем я живу каждый день: от 1% до 5%. Бывают месяцы, миллионы телефонных звонков… Я пытаюсь обменять что-то на ракеты… Я делаю вещи, которыми даже не могу поделиться. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить", - рассказал глава государства.

Также президент добавил, что на данный момент по-прежнему остаются сомнения по поводу того, как будет реализовано обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине создавать собственные ракеты Patriot.

"Надеюсь, мне это удастся. У меня сейчас нет и 5%, и такого признания нет. И это для меня большой вызов, один из самых больших, с которыми я столкнулся с самого начала этой войны", - резюмировал он.