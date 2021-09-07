Новий скандал у "Нафтогазі": три члени наглядової ради вирішили подати у відставку

Троє незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вирішили подати у відставку. Це пов'язано з новим витком конфлікту через те, що компанію очолює Юрій Вітренко і наглядова рада не може прийняти рішення про його звільнення.

Про це стало відомо РБК-Україна за підсумками сьогоднішнього засідання номінаційного комітету наглядової ради.

За інформацією РБК-Україна, у відставку вирішили подати голова наглядової ради Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден. Причина – безрезультатне голосування за відсторонення Юрія Вітренка через незгоду інших членів підтримати це питання.

Виданню стало відомо, що всі шестеро діючих членів Наглядової ради прибули до Києва і 6 вересня зустрічалися з прем'єром Денисом Шмигалем. Він закликав їх знайти спільну мову з Вітренком і не загострювати конфлікт.

Суть конфлікту

Відзначимо, Вітренко 28 квітня терміном на один рік замінив Андрія Коболєва на посаді голови правління "Нафтогазу". Причиною зміни керівництва стали збитки за підсумком 2020 року в розмірі 19 млрд гривень.

Наглядова рада була проти, але Кабінет міністрів обійшов норму, усунувши членів ради. Але після призначення Вітренка всіх колишніх членів наглядової ради поновили на термін до 6 місяців.

Незалежні учасники цього органу обурилися такими діями Кабміну і заявили про відставку, але уряду вдалося залагодити конфлікт обіцянками конкурсу на главу НАК.

Кадрову політику в керівництві НАК критикували міжнародні партнери України, зокрема, США і країни "Великої сімки". Тема навіть піднімалася в ході травневого візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

Але конкурс так і не оголосили і в підсумку конфлікт між наглядовою радою і керівництвом компанії вийшов на новий виток.

Наглядова рада планувала прийняти рішення щодо Вітренка

Кілька джерел РБК-Україна повідомили, що питання про відсторонення Вітренка не пов'язане з візитом президента Володимира Зеленського до США.

"Рішення провести засідання і розглянути питання про перебування Вітренка на посаді глави компанії було прийнято ще до поїздки президента до США. Але щоб не створювати негативний фон для цього візиту, засідання вирішили провести після повернення президента з Вашингтона", - заявив РБК-Україна один зі співрозмовників, знайомий з організацією роботи наглядової ради.

За інформацією РБК-Україна після зустрічі з прем'єром наглядова рада і правління ввечері того ж дня продовжили спілкування для пошуку точок дотику в одному з ресторанів в центрі столиці. Однак, судячи з усього, спільного бачення перспективи подальшої співпраці сформувати не вдалося.

Питання про припинення контракту з Вітренком хотіли винести на засідання 7 вересня. За інформацією РБК-Україна, Шмигаль попросив членів наглядової ради від держави не допустити позитивного голосування. Але після зустічі прем'єра з наглядовою радою сенсу проводити засідання не було.

За статутом НАК, це можна зробити лише за відсутності кворуму - якщо троє з шести залишать залу при голосуванні, то рішення прийнято не буде. Але при наявності кворуму (чотирьох з шести) щоб прийняти рішення достатньо голосів трьох незалежних членів, враховуючи, що у Споттісвуд є право вирішального голосу.

Що буде далі

Якби наглядова рада відсторонила Вітренка, то до проведення конкурсу компанією міг керувати тимчасово виконуючий обов'язки голови. При відставці трьох членів Наглядової ради до призначення нових наглядовий орган фактично позбавляється повноважень і його функції переходять зборам акціонерів, тобто Кабміну.

Але без наглядової ради НАК залишатиметься недовго. Вже підготовлено доручення прем'єр-міністра на секретаріат Кабміну і в номінаційний комітет про оголошення конкурсу на посади чотирьох нових членів наглядової ради. Конкурс плануют зщавершити у листопаді 2021 року.