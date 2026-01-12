ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ готовит новый массированный обстрел Украины в условиях сильных холодов, - Зеленский

Украина, Понедельник 12 января 2026 20:46
UA EN RU
РФ готовит новый массированный обстрел Украины в условиях сильных холодов, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

В ближайшее время Россия может нанести новый массированный комбинированный удар по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.

"Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом", - подчеркнул лидер страны.

Зеленский отметил, что новый вражеский удар может произойти уже в ближайшие дни, и призвал украинцев быть внимательными и беречь себя.

Обстрелы Украины

Напомним, в последнее время РФ пытается бить по котельным, чтобы в морозы оставить людей без отопления. Так, в Киеве в ночь на 9 января оккупанты целенаправленно атаковали котельные в разных районах столицы. Такие действия россиян являются энергетическим террором и попыткой превратить зиму в оружие.

Владимир Зеленский сообщал, что после ударов РФ по критической инфраструктуре, ситуация в ряде регионов Украины остается сложной. Ранее он подчеркнул, что Россия ждала морозов, чтобы совершить сознательный террор против украинцев.

Также россияне активно атаковали Житомирскую и Ровенскую области. На Житомирщине враг повредил критическую инфраструктуру. Ровенская область находилась под атакой почти сутки - в течение 11 января постоянно поступала информация об атаках дронов и воздушных тревогах.

В ночь на сегодня, 12 января, страна-агрессор в очередной раз ударила по Одессе, в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов временно отсутствует электроснабжение.

Кроме того, под атакой российских беспилотников находилась и столица. По данным местных властей, в Соломенском районе Киева зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков возле жилого дома.

Отметим, утром российские войска нанесли очередные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году