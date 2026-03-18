"Шахеды" летели с шести направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ

08:30 18.03.2026 Ср
2 мин
Сколько вражеских целей удалось уничтожить украинской ПВО?
aimg Ірина Глухова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 128 дронов (Getty Images)

В ночь на 18 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство целей, однако зафиксировано 15 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: "Шансов - ноль": Флеш объяснил, зачем РФ потратила 40 "Ланцетов" для атаки Киева

Как отмечается, атака началась еще в 18:00 17 марта. Противник использовал ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также другие беспилотники. При этом более 70 из них составляли именно "Шахеды".

Запуски осуществлялись с шести направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, ПВО сбила или подавила 128 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Российские дроны

Как ранее сообщали СМИ, Россия инвестировала не менее 3 миллиардов долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов". К беспилотной индустрии уже привлечено более 900 компаний.

По оценкам аналитиков, сейчас РФ способна производить около 30 тысяч ударных дронов в год по иранской модели, и этот показатель может вырасти вдвое уже в 2026 году.

В Евросоюзе также оценили масштаб планов России на этот год. По словам еврокомиссара, РФ может быть готова применить от 7 до 9 миллионов дронов в 2026 году.

Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО