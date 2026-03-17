Пожары, удар по судну и перебои со светом: РФ массированно атаковала юг Украины (фото)
Российские войска ночью атаковали юг Украины. В результате обстрелов повреждена портовая инфраструктура, возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства развития общин и территорий и сообщение Одесской ОГА.
"Ночью враг снова атаковал портовую и железнодорожную инфраструктуру Украины. На юге Украины поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах, а также повреждены хозяйственные постройки одного из портов", - отметили в Министерстве развития общин и территорий.
Что говорят в ОГА
В Одесской ОГА сообщили, что в результате ночной атаки по югу Одесской области повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.
В результате вражеских обстрелов пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
"В связи с атакой наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание", - подчеркнули в ОГА.
Удар РФ по Украине в ночь на 17 марта
Российские войска ночью атаковали Украину почти двумя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО. По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 154 вражеских дронов.
Так, враг атаковал Сумскую область, под обстрелом было и Запорожье. Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились 7 работников. Четверо получили контузии, еще трое - порезы головы и тела.