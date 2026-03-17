Пожары, удар по судну и перебои со светом: РФ массированно атаковала юг Украины (фото)

09:14 17.03.2026 Вт
Опубликованы фото последствий вражеских ударов
Константин Широкун
Фото: РФ массированно атаковала юг Украины (t.me/dsns_telegram)

Российские войска ночью атаковали юг Украины. В результате обстрелов повреждена портовая инфраструктура, возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства развития общин и территорий и сообщение Одесской ОГА.

Читайте также: Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО

"Ночью враг снова атаковал портовую и железнодорожную инфраструктуру Украины. На юге Украины поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах, а также повреждены хозяйственные постройки одного из портов", - отметили в Министерстве развития общин и территорий.

Что говорят в ОГА

В Одесской ОГА сообщили, что в результате ночной атаки по югу Одесской области повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

В результате вражеских обстрелов пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"В связи с атакой наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание", - подчеркнули в ОГА.

Удар РФ по Украине в ночь на 17 марта

Российские войска ночью атаковали Украину почти двумя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО. По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 154 вражеских дронов.

Так, враг атаковал Сумскую область, под обстрелом было и Запорожье. Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились 7 работников. Четверо получили контузии, еще трое - порезы головы и тела.

Больше по теме:
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалько, руководитель рубрики Война в Украине