Вечерняя тревога в Киеве: в одном из районов упали обломки дрона

Российские оккупанты сегодня, 18 марта, вечером запустили по Киеву беспилотник. Его обломки упали в Голосеевском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Во время последней воздушной тревоги в Голосеевском районе было зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу нежилого здания", - написал Ткаченко.

По его словам, обошлось без пожара и пострадавших.

Стоит заметить, что Воздушные силы сообщали о том, что дрон летит в сторону Киева, около 18:25. Беспилотник направлялся к столице со стороны Борисполя/Броваров.

Обновлено 20:46

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что обломки дрона также повредили стену ТЦ в Голосеевском районе.