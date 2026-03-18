Вечерняя тревога в Киеве: в одном из районов упали обломки дрона

20:09 18.03.2026 Ср
В КГВА раскрыли последствия вечерней атаки на Киев
aimg Иван Носальский
Вечерняя тревога в Киеве: в одном из районов упали обломки дрона Иллюстративное фото: РФ пыталась атаковать Киев дроном (facebook.com/DSNSODE)

Российские оккупанты сегодня, 18 марта, вечером запустили по Киеву беспилотник. Его обломки упали в Голосеевском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Читайте также: Россияне ударили по критической инфраструктуре в Одесской области, возник пожар

"Во время последней воздушной тревоги в Голосеевском районе было зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу нежилого здания", - написал Ткаченко.

По его словам, обошлось без пожара и пострадавших.

Стоит заметить, что Воздушные силы сообщали о том, что дрон летит в сторону Киева, около 18:25. Беспилотник направлялся к столице со стороны Борисполя/Броваров.

Обновлено 20:46

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что обломки дрона также повредили стену ТЦ в Голосеевском районе.

Удар в ночь на 18 марта

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что в ночь на 18 марта Россия совершила массированную воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов.

Силам ПВО удалось сбить или подавить 128 вражеских беспилотников, среди которых более 70 составляли ударные БПЛА типа "Шахед".

Несмотря на эффективную работу авиации, зенитных ракетных войск и мобильных огневых групп было зафиксировано 15 попаданий ударных дронов в 12 локациях.

Кэшбэк на топливо в Украине заработает уже с 20 марта: какие АЗС в списке
Кэшбэк на топливо в Украине заработает уже с 20 марта: какие АЗС в списке
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО