Россияне атаковали дроном ТЦК в Сумах

Сегодня, 18 марта, россияне атаковали дроном здание ТЦК в Сумах. В результате удара ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне " и заявление и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

Источники издания рассказали, что на момент вражеского удара в здании находились люди, погибших нет. Ранены два человека - женщина и 16-летний подросток, который на момент атаки находился на остановке рядом с помещением ТЦК. Обоих пострадавших госпитализировали.

Глава группы коммуникаций Сумского ОТЦК Александр Бондаренко сообщил о сознательном изменении тактики оккупантов.

"Под ударом оказывается не только энергетическая или военная инфраструктура, но и ключевой элемент обороноспособности государства - система мобилизации. Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна - сорвать процесс пополнения рядов ВСУ", - подчеркнул он.

Фото: последствия удара российского дрона (t.me/serhii_kryvosheienko)

Кроме здания ТЦК повреждения получили супермаркет, машины и дома неподалеку. В одной из многоэтажек выбито более 30 окон.

"Взрыв, который слышали сумчане около 10:10, - попадание БпЛА по нежилому помещению. Есть возгорание. В здании выбиты окна. На месте работают все соответствующие службы", - сказано в заявлении Кобзаря.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание 15 ударных дронов в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.