Россияне атаковали дроном ТЦК в Сумах

13:58 18.03.2026 Ср
2 мин
Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает
aimg Валерий Ульяненко
Россияне атаковали дроном ТЦК в Сумах Иллюстративное фото: в результате удара возник пожар, повреждены дома неподалеку (facebook.com DSNSPOLTAVA)

Сегодня, 18 марта, россияне атаковали дроном здание ТЦК в Сумах. В результате удара ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и заявление и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

Читайте также: "Шахеды" летели с шести направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ

Источники издания рассказали, что на момент вражеского удара в здании находились люди, погибших нет. Ранены два человека - женщина и 16-летний подросток, который на момент атаки находился на остановке рядом с помещением ТЦК. Обоих пострадавших госпитализировали.

Глава группы коммуникаций Сумского ОТЦК Александр Бондаренко сообщил о сознательном изменении тактики оккупантов.

"Под ударом оказывается не только энергетическая или военная инфраструктура, но и ключевой элемент обороноспособности государства - система мобилизации. Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна - сорвать процесс пополнения рядов ВСУ", - подчеркнул он.

Фото: последствия удара российского дрона (t.me/serhii_kryvosheienko)

Кроме здания ТЦК повреждения получили супермаркет, машины и дома неподалеку. В одной из многоэтажек выбито более 30 окон.

"Взрыв, который слышали сумчане около 10:10, - попадание БпЛА по нежилому помещению. Есть возгорание. В здании выбиты окна. На месте работают все соответствующие службы", - сказано в заявлении Кобзаря.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, выпустив 147 дронов с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание 15 ударных дронов в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в трех местах.

Ранее, в ночь на 17 марта российские войска ночью атаковали Украину почти двумя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

В частности, российские войска атаковали юг Украины. В результате обстрелов повреждена портовая инфраструктура, возникли пожары. Также враг атаковал Сумскую область, под обстрелом было и Запорожье.

Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились семь работников. Четверо получили контузии, еще трое - порезы головы и тела.

Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО