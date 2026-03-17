Десятки "прилетов" и дроны с семи направлений: в ВСУ раскрыли детали ночной атаки РФ
Российские войска ночью атаковали Украину почти двумя сотнями дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 17 марта противник атаковал 178 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым, около 110 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Известно, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 154 вражеских дронов.
При этом зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 12 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Удар россиян в ночь на 17 марта
Российские войска ночью 17 марта атаковали ряд северных и южных регионов Украины.
Так, враг атаковал Сумскую область, под обстрелом было и Запорожье. Вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились 7 работников. Четверо получили контузии, еще трое - порезы головы и тела.
Кроме того, россияне атаковали Одесскую область. В результате ночного обстрела повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.
Также пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.