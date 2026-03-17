Десятки "прилетов" и дроны с семи направлений: в ВСУ раскрыли детали ночной атаки РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 17 марта противник атаковал 178 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым, около 110 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Известно, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 154 вражеских дронов.

При этом зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 12 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.