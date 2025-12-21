РФ атаковала КАБами Николаевскую область: поврежден склад с гумпомощью
Российские войска атаковали КАБами Снигиревскую громаду в Николаевской области. Повреждено складское помещение с гуманитарной помощью, пострадал мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Баштанский район: днем враг атаковал Снигиревскую громаду авиационными средствами поражения, предварительно - КАБами", - сообщил Ким.
По его словам, в результате российского удара ранения получил 49-летний мужчина. На утро состояние пострадавшего - стабильное, средней тяжести. Также повреждено складское помещение с гуманитарной помощью.
В Николаевском районе россияне вчера нанесли артиллерийский удар по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 21 декабря Россия атаковала Украину, применив 97 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 75 вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
В частности, российская армия нанесла удар по Ровенской области. Там поврежден гражданский объект.
Вчера, 20 декабря, российские оккупанты нанесли авиаудар по Баштанскому району Николаева, вероятно управляемыми авиабомбами. Ранен мужчина, разрушены склады.
Кроме того, россияне нанесли удар по порту "Южный" в Одессе. Есть попадания в резервуары.