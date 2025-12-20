РФ ударила КАБами по одному из районов Николаева: ранен мужчина, разрушены склады
Российские оккупанты нанесли авиаудар по Баштанскому району Николаева, вероятно управляемыми авиабомбами. Ранен мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.
По предварительной информации, удар был нанесен КАБами по территории Баштанского района.
В результате атаки ранения получил местный житель - состояние пострадавшего стабилизируют медики, оказывается вся необходимая помощь.
Также получили повреждения складские помещения. Сейчас продолжается уточнение масштабов разрушений и фиксация последствий обстрела соответствующими службами.
Атаки на Николаев и область
Россия системно применяет управляемые авиабомбы (УАБ) для ударов по прифронтовым и тыловым районам юга Украины.
Ранее подобные атаки неоднократно фиксировались по общинам Николаевской области, что приводило к ранениям гражданских и разрушению объектов инфраструктуры.
Использование КАБов свидетельствует о сохранении высокой интенсивности авиационных ударов и представляет постоянную угрозу для мирного населения.
Напомним, российские войска в ночь на 20 декабря снова совершили атаку беспилотниками по критической инфраструктуре Николаевской области. Вследствие ударов три района остались без электроснабжения.
Ранее мы писали, что вечером 19 декабря после объявления угрозы дроновой атаки россияне обстреляли Николаев и населенные пункты области. Из-за повреждения энергетических объектов город и часть громад были частично обесточены.
Кроме того, 13 декабря оккупанты нанесли очередной удар по Николаеву - в результате атаки пострадали пять человек.
В тот же день враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру региона, применив ракеты и дроны. Из-за перебоев с электроснабжением общественный транспорт в Николаеве временно работал с ограничениями.