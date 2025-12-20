РФ ударила КАБами по одному из районов Николаева: ранен мужчина, разрушены склады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима .

Использование КАБов свидетельствует о сохранении высокой интенсивности авиационных ударов и представляет постоянную угрозу для мирного населения.

Ранее подобные атаки неоднократно фиксировались по общинам Николаевской области , что приводило к ранениям гражданских и разрушению объектов инфраструктуры.

Россия системно применяет управляемые авиабомбы (УАБ) для ударов по прифронтовым и тыловым районам юга Украины.

Также получили повреждения складские помещения. Сейчас продолжается уточнение масштабов разрушений и фиксация последствий обстрела соответствующими службами.

По предварительной информации, удар был нанесен КАБами по территории Баштанского района.

Напомним, российские войска в ночь на 20 декабря снова совершили атаку беспилотниками по критической инфраструктуре Николаевской области. Вследствие ударов три района остались без электроснабжения.

Ранее мы писали, что вечером 19 декабря после объявления угрозы дроновой атаки россияне обстреляли Николаев и населенные пункты области. Из-за повреждения энергетических объектов город и часть громад были частично обесточены.

Кроме того, 13 декабря оккупанты нанесли очередной удар по Николаеву - в результате атаки пострадали пять человек.

В тот же день враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру региона, применив ракеты и дроны. Из-за перебоев с электроснабжением общественный транспорт в Николаеве временно работал с ограничениями.