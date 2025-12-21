ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ночью запустила по Украине почти 100 дронов: сколько сбила ПВО

Воскресенье 21 декабря 2025 08:59
UA EN RU
Россия ночью запустила по Украине почти 100 дронов: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 75 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 21 декабря Россия атаковала Украину, применив 97 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 75 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 20 декабря до утра 21 декабря россияне атаковали 97 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают Воздушные силы.

Обстрелы Украины

Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 21 декабря, нанесла удар по Ровенской области. Там поврежден гражданский объект.

Вчера, 20 декабря, российские оккупанты нанесли авиаудар по Баштанскому району Николаева, вероятно управляемыми авиабомбами. Ранен мужчина, разрушены склады.

Кроме того, россияне нанесли удар по порту "Южный" в Одессе. Есть попадания в резервуары.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Всю Украину укроет густой туман: ГСЧС вводит желтый уровень опасности
Всю Украину укроет густой туман: ГСЧС вводит желтый уровень опасности
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ