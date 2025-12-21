Россия ночью запустила по Украине почти 100 дронов: сколько сбила ПВО
В ночь на 21 декабря Россия атаковала Украину, применив 97 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 75 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 20 декабря до утра 21 декабря россияне атаковали 97 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым. Около 60 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают Воздушные силы.
Обстрелы Украины
Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 21 декабря, нанесла удар по Ровенской области. Там поврежден гражданский объект.
Вчера, 20 декабря, российские оккупанты нанесли авиаудар по Баштанскому району Николаева, вероятно управляемыми авиабомбами. Ранен мужчина, разрушены склады.
Кроме того, россияне нанесли удар по порту "Южный" в Одессе. Есть попадания в резервуары.