Россия ночью запустила по Украине почти 100 дронов: сколько сбила ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 20 декабря до утра 21 декабря россияне атаковали 97 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают Воздушные силы.