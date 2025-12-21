ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Ровенщине в результате атаки РФ поврежден гражданский объект

Украина, Воскресенье 21 декабря 2025 08:44
UA EN RU
На Ровенщине в результате атаки РФ поврежден гражданский объект Иллюстративное фото: на Ровенщине в результате атаки РФ поврежден гражданский объект (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на воскресенье, 21 декабря, нанесла удар по Ровенской области. Там поврежден гражданский объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую ОГА.

Отмечается, что один из работников объекта получил легкую травму. Медицинскую помощь ему оказали непосредственно на месте происшествия.

Сейчас на локации работают представители Сил безопасности и обороны, а также соответствующие службы, которые выясняют обстоятельства и масштабы повреждений.

Атака РФ на порты Одесской области 19 декабря

Напомним, накануне российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры в Одесском районе. В результате обстрела загорелись грузовики на парковочной площадке. Сначала сообщалось о семи погибших и 15 раненых, однако утром данные уточнили - количество жертв возросло.

По информации ГСЧС, вражеская атака в Одесской области унесла жизни восьми человек, еще 27 человек получили ранения. Кроме того, в Одесской области из-за многочисленных террористических ударов России по энергетической инфраструктуре объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

По данным Воздушных сил, в ночь с 19 на 20 декабря российские войска совершили очередную комбинированную воздушную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и десятки ударных беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов Ровенская область
Новости
Всю Украину укроет густой туман: ГСЧС вводит желтый уровень опасности
Всю Украину укроет густой туман: ГСЧС вводит желтый уровень опасности
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ