РФ атакувала КАБами Миколаївську область: пошкоджено склад з гумдопомогою
Російські війська атакували КАБами Снігурівську громаду у Миколаївській області. Пошкоджено складське приміщення з гуманітарною допомогою, постраждав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Баштанський район: удень ворог атакував Снігурівську громаду авіаційними засобами ураження, попередньо - КАБами", - повідомив Кім.
За його словами, внаслідок російського удару поранення отримав 49-річний чоловік. На ранок стан постраждалого - стабільний, середньої тяжкості. Також пошкоджено складське приміщення з гуманітарною допомогою.
У Миколаївському районі росіяни вчора завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 21 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 97 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 75 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зокрема, російська армія завдала удару по Рівненській області. Там пошкоджено цивільний об’єкт.
Вчора, 20 грудня, російські окупанти завдали авіаудару по Баштанському району Миколаєва, ймовірно керованими авіабомбами. Поранено чоловіка, зруйновані склади.
Окрім того, росіяни завдали удару по порту "Південний" в Одесі. Є влучання в резервуари.