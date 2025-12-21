РФ атакувала КАБами Миколаївську область: пошкоджено склад з гумдопомогою

Фото: у Миколаївській області росіяни пошкодили склад з гумдопомогою (Getty Images)

Російські війська атакували КАБами Снігурівську громаду у Миколаївській області. Пошкоджено складське приміщення з гуманітарною допомогою, постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.