Россия ударила по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области: что известно

Из-за очередной атаки РФ на энергетический объект ДТЭК в Одесской области без электричества оказались более 14 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и ГСЧС .

Энергетики сообщили, что во время ночной атаки российские оккупанты снова атаковали энергетические объекты в Одесской области.

"Ночью враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области", - отметили в компании.

Известно, что энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и уже вернули свет 14 200 семьям.

"Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - добавили в ДТЭК.

Заметим, что, по данным ГСЧС, по состоянию на утро в Измаиле работают 23 "Пункты несокрушимости".

"В результате попаданий в городе Измаил вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. "К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - добавили спасатели.