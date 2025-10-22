Украина возвращается к почасовым отключениям света: где узнать свой график
В ночь на среду, 22 октября, россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. Вследствие поражения энергообъектов по областям введены почасовые графики отключений света.
РБК-Украина рассказывает, где украинцы могут узнать свой график.
После обстрелов российских оккупантов в Украине ввели аварийные отключения света, после чего с 16:00 начались отключения света по графикам.
"Укрэнерго" сообщило, что в большинстве областей Украины и в четверг, 23 октября, с 07:00 до 23:00 будут применяться меры ограничения потребления. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.
Где украинцам узнать о графиках
Информация по каждой области обновляется в соцсетях на официальных страницах облэнерго:
- Киев - ДТЭК "Киевские электросети"
- Киевская область - ДТЭК "Киевские региональные электросети"
- Винницкая область - "Винницаоблэнерго"
- Волынская область - "Волыньоблэнерго"
- Днепропетровская область - ДТЭК "Днепровские электросети"
- Донецкая область - ДТЭК "Донецкие электросети"
- Житомирская область - "Житомиробэнерго"
- Закарпатская область - "Закарпатьеоблэнерго"
- Запорожская область - "Запорожьеоблэнерго"
- Ивано-Франковская область - "Прикарпатьеоблэнерго"
- Кировоградская область - "Кировоградоблэнерго"
- Львовская область - "Львовоблэнерго"
- Николаевская область - "Николаевоблэнерго"
- Одесская область - ДТЭК "Одесские электросети"
- Полтавская область - "Полтаваоблэнерго"
- Ровенская область - "Ровнооблэнерго"
- Сумская область - "Сумыоблэнерго"
- Тернопольская область - "Тернопольоблэнерго"
- Харьковская область - "Харьковоблэнерго"
- Херсонская область - "Херсоноблэнерго"
- Хмельницкая область - "Хмельницкоблэнерго"
- Черкасская область - "Черкассыоблэнерго"
- Черниговская область - "Черниговоблэнерго"
- Черновицкая область - "Черновцыоблэнерго"
Массированный обстрел энергетики
Напомним, в ночь на сегодня, 22 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине с применением сотен дронов-камикадзе, баллистических и крылатых ракет.
Главной целью страны-агрессора стали объекты украинской энергетической инфраструктуры.
В "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация со светом остается в Черниговской и Сумской областях. В большинстве регионов вводили аварийные отключения света.