Главная » Бизнес » Энергетика

Украина возвращается к почасовым отключениям света: где узнать свой график

Украина, Среда 22 октября 2025 19:42
UA EN RU
Украина возвращается к почасовым отключениям света: где узнать свой график Фото: графики отключений света будут действовать в Украине и 23 октября (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В ночь на среду, 22 октября, россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. Вследствие поражения энергообъектов по областям введены почасовые графики отключений света.

РБК-Украина рассказывает, где украинцы могут узнать свой график.

После обстрелов российских оккупантов в Украине ввели аварийные отключения света, после чего с 16:00 начались отключения света по графикам.

"Укрэнерго" сообщило, что в большинстве областей Украины и в четверг, 23 октября, с 07:00 до 23:00 будут применяться меры ограничения потребления. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Где украинцам узнать о графиках

Информация по каждой области обновляется в соцсетях на официальных страницах облэнерго:

Массированный обстрел энергетики

Напомним, в ночь на сегодня, 22 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине с применением сотен дронов-камикадзе, баллистических и крылатых ракет.

Главной целью страны-агрессора стали объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В "Укрэнерго" сообщили, что самая сложная ситуация со светом остается в Черниговской и Сумской областях. В большинстве регионов вводили аварийные отключения света.

Новости
