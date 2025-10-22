ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ракеты и дроны атаковали Кировоградскую область: без света почти 30 населенных пунктов

Среда 22 октября 2025 09:39
UA EN RU
Ракеты и дроны атаковали Кировоградскую область: без света почти 30 населенных пунктов Фото иллюстративное: ракеты и дроны атаковали энергетику на Кировоградщине (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 22 октября российские ракеты и дроны атаковали Кировоградскую область. В результате обстрелов 27 населенных пунктов остались без электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

По словам главы ОВА, целью россиян стали объекты энергетики.

"Кировоградщина снова атакована вражескими ракетами и дронами. Агрессор продолжает уничтожать критическую инфраструктуру, энергетические объекты", - говорится в сообщении.

Как уточнил Райкович, в результате ударов без электроснабжения остались 27 населенных пунктов.

На местах работают аварийные бригады, которые восстанавливают подачу света. Все экстренные службы уже привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки.

Обстрел Украины 22 октября

Сегодня ночью и утром Россия нанесла новый комбинированный удар по территории Украины. Под атакой оказались объекты энергетики в центральных, южных и восточных областях.

Взрывы раздавались в Киеве, Запорожье, Одесской, Днепропетровской и других областях.

В Броварском районе Киевской области в результате массированной российской атаки погибли четыре человека, двое из них - дети, еще два человека в области пострадали. Сейчас спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.

В столице уже известно о 13 людях. Из них четверо - дети. Госпитализированы пока 4 взрослых и 3 ребенка. Другим медики оказывают помощь амбулаторно, сообщили в местной власти.

В Запорожье в результате ночной атаки пострадали более десяти человек, проводилась эвакуация жителей из опасных зон. Без электроснабжения остались около двух тысяч потребителей.

В Одесской области под ударом российских беспилотников оказался город Измаил. В результате обстрела известно о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.

Подробнее о последствиях очередной российской атаки читайте в в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кировоградская область Война в Украине Энергетики
Новости
Ночная атака РФ: Зеленский назвал количество жертв и обратился к партнерам
Ночная атака РФ: Зеленский назвал количество жертв и обратился к партнерам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию