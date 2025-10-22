ua en ru
Отключения света в Украине продолжатся 23 октября: детали от "Укрэнерго"

Украина, Среда 22 октября 2025 18:09
Иллюстративное фото: в Украине 23 октября будут отключать свет для бытовых потребителей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 23 октября, будут ограничивать электроснабжение как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынуждены будут применяться меры ограничения потребления", - сказано в сообщении компании.

Там уточнили, что для бытовых потребителей введут графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно.

При этом для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" отметили, что в случае изменения ситуации об этом сообщат дополнительно.

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 22 октября, вечером в Украине действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. Также ограничения электроснабжения распространяются на промышленность.

Причиной таких мер стали удары российских оккупантов по энергетическим объектам Украины в ночь на 22 октября.

Изначально после атаки по Украине ввели аварийные отключения света. Затем, с 16:00, начались отключения света по графикам.

Как отметили в "Укрэнерго", по состоянию на 22 октября самая сложная ситуация со светом наблюдается в Черниговской и Сумской областях.

Все детали о сегодняшних графиках отключений света - в материале РБК-Украина.

