Отключения света в Украине продолжатся 23 октября: детали от "Укрэнерго"

В Украине завтра, 23 октября, будут ограничивать электроснабжение как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

В "Укрэнерго" отметили, что в случае изменения ситуации об этом сообщат дополнительно.

При этом для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

Там уточнили, что для бытовых потребителей введут графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно.

"Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынуждены будут применяться меры ограничения потребления", - сказано в сообщении компании.

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 22 октября, вечером в Украине действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. Также ограничения электроснабжения распространяются на промышленность.

Причиной таких мер стали удары российских оккупантов по энергетическим объектам Украины в ночь на 22 октября.

Изначально после атаки по Украине ввели аварийные отключения света. Затем, с 16:00, начались отключения света по графикам.

Как отметили в "Укрэнерго", по состоянию на 22 октября самая сложная ситуация со светом наблюдается в Черниговской и Сумской областях.

Все детали о сегодняшних графиках отключений света - в материале РБК-Украина.