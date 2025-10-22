Отключения света в Украине продолжатся 23 октября: детали от "Укрэнерго"
В Украине завтра, 23 октября, будут ограничивать электроснабжение как для бытовых потребителей, так и для промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынуждены будут применяться меры ограничения потребления", - сказано в сообщении компании.
Там уточнили, что для бытовых потребителей введут графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно.
При этом для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" отметили, что в случае изменения ситуации об этом сообщат дополнительно.
Отключения света в Украине
Напомним, сегодня, 22 октября, вечером в Украине действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. Также ограничения электроснабжения распространяются на промышленность.
Причиной таких мер стали удары российских оккупантов по энергетическим объектам Украины в ночь на 22 октября.
Изначально после атаки по Украине ввели аварийные отключения света. Затем, с 16:00, начались отключения света по графикам.
Как отметили в "Укрэнерго", по состоянию на 22 октября самая сложная ситуация со светом наблюдается в Черниговской и Сумской областях.
Все детали о сегодняшних графиках отключений света - в материале РБК-Украина.