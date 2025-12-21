РФ в 2025 году потратила на войну против Украины почти на 20% больше, чем планировала, - ЦПД

Российские власти продолжают увеличивать финансирование войны против Украины, даже со значительным превышением заложенного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

"По итогам 2025 года военные расходы России выше запланированного уровня почти на 20%", - сообщили в ЦПД.

По оценке Минобороны РФ, общие расходы достигнут 15,9 трлн рублей (198,8 млрд долларов) или 7,3% ВВП. Это на 2,4 трлн рублей (30 млрд долларов) больше, чем закладывалось в российском бюджете.

В среднем страна-агрессор тратит на войну против Украины 213 млрд рублей в неделю (2,7 млрд долларов). Эта сумма могла бы стать годовым бюджетом для крупного российского региона.

Отмечается, что это только расходы по линии Минобороны. Отдельно на плечи регионов ложатся выплаты контрактникам, компенсации семьям погибших, лечение раненых, протезирование и захоронения. Для многих субъектов РФ это становится непосильным финансовым бременем.

"Даже в условиях дефицитного бюджета и сокращения нефте-газовых доходов Кремль только наращивает военные расходы. Такая политика свидетельствует, что война и имперские амбиции для (российского диктатора Владимира - ред.) Путина важнее, чем экономическая стабильность государства", - отметили в ЦПД.