РФ у 2025 році витратила на війну проти України майже на 20% більше, ніж планувала, - ЦПД

Неділя 21 грудня 2025 11:43
UA EN RU
РФ у 2025 році витратила на війну проти України майже на 20% більше, ніж планувала, - ЦПД Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російська влада продовжує збільшувати фінансування війни проти України, навіть зі значним перевищенням закладеного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

"За підсумками 2025 року воєнні витрати Росії вищі від запланованого рівня майже на 20%", - повідомили у ЦПД.

За оцінкою Міноборони РФ, загальні витрати сягнуть 15,9 трлн рублів (198,8 млрд доларів) або 7,3% ВВП. Це на 2,4 трлн рублів (30 млрд доларів) більше, ніж закладалося в російському бюджеті.

У середньому країна-агресор витрачає на війну проти України 213 млрд рублів на тиждень (2,7 млрд доларів). Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону.

Зазначається, що це лише видатки по лінії Міноборони. Окремо на плечі регіонів лягають виплати контрактникам, компенсації родинам загиблих, лікування поранених, протезування та поховання. Для багатьох суб’єктів РФ це стає непосильним фінансовим тягарем.

"Навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтово-газових доходів Кремль лише нарощує воєнні видатки. Така політика свідчить, що війна та імперські амбіції для (російського диктатора Володимира - ред.) Путіна важливіші, ніж економічна стабільність держави", - зазначили у ЦПД.

Проблеми з економікою Росії

Нагадаємо, на думку аналітиків, цього року економіка Росії стикається зі зростаючими труднощами. Однак це не змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

У вересні президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка перебуває в жахливому стані, додавши, що вона руйнується.

Також ми писали, що за словами ексрадника президента з економічних питань Олега Устенка, у разі підтримки Китаю, Росія зможе фінансувати війну ще два роки.

Детальніше про те, що не так з економікою Росії і хто лежить її на плаву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

