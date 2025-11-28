Сколько лет войны против Украины может выдержать экономика РФ? Оценка эксперта

С поддержкой Китая, Россия сможет финансировать войну против Украины еще два года на сегодняшнем уровне интенсивности.

"В течение 24 месяцев они смогут так (с поддержкой со стороны Китая - ред.) функционировать", - считает эксперт.

Если статус-кво будет изменен и Китай начнет сокращать покупку российской нефти, тогда этот срок времени может быть сужен до 12 месяцев, но даже в таком случае их экономика не упадет, добавляет Устенко.

Уже есть сигналы того, что Пекин будет уменьшать покупку российской нефти, которая идет морским путем. Трубопроводную российскую нефть Китай продолжит получать, говорит Устенко и приводит оценку, что уменьшение морских поставок лишит Россию минимум 10 млрд долларов в год.

В России понимают, что при нынешнем положении вещей, условно, через два года у них уже не будет таких возможностей для наступательных операций, поэтому они заинтересованы успеть по максимуму за этот период и будут увеличивать уровень агрессии, прогнозирует Устенко.