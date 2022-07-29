США готують чергову військову допомогу Україні: очікується дуже скоро
Сполучені Штати Америки (США) готують черговий пакет військової допомоги для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, якого цитує CNBC.
"Я думаю, що відносно скоро ви побачите ще один (пакет допомоги, - ред.). Я не наважуюся назвати дату в календарі, але я думаю, що ви можете побачити ще одне оголошення про допомогу в сфері безпеки дуже скоро", - зазначив він.
Він відмовився розкривати вміст нового пакету.
"Але я дійсно думаю, що в загальних рисах ви можете очікувати ті речі відповідно до видів допомоги в сфері безпеки, які ви бачили в минулому", - додав Кірбі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні спеціальні танки для будівництва мостів.
А Нідерланди не планують припиняти військові поставки цього літа.
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