Резніков запропонував провести трибунал над російськими військовими злочинцями в Харкові

Після перемоги трибунал над російськими військовими злочинцями потрібно провести в Харкові. Місто є першим форпостом перед окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook.

"Салтівка у Харкові - найбільший житловий масив України, по кількості населення дорівнює Маріуполю. Зараз - це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів", - написав він.

Як зазначив міністр, "Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором".

"Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцям", - додав Резніков.