ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков запропонував провести трибунал над російськими військовими злочинцями в Харкові

Новость на русском →
Україна, Субота 23 липня 2022 13:03
Резніков запропонував провести трибунал над російськими військовими злочинцями в Харкові Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після перемоги трибунал над російськими військовими злочинцями потрібно провести в Харкові. Місто є першим форпостом перед окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook.

"Салтівка у Харкові - найбільший житловий масив України, по кількості населення дорівнює Маріуполю. Зараз - це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів", - написав він.

Як зазначив міністр, "Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором".

"Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцям", - додав Резніков.

Нагадаємо, російські окупанти щоденно обстрілюють Харків. Як повідомляло РБК-Україна, кількість загиблих в результаті ворожого обстрілу Харкова вранці 21 липня зросла до чотирьох, а поранених - до 25 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вторгнення Росії до України
NEWS
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років