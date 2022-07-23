Резніков запропонував провести трибунал над російськими військовими злочинцями в Харкові
Після перемоги трибунал над російськими військовими злочинцями потрібно провести в Харкові. Місто є першим форпостом перед окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook.
"Салтівка у Харкові - найбільший житловий масив України, по кількості населення дорівнює Маріуполю. Зараз - це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів", - написав він.
Як зазначив міністр, "Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором".
"Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцям", - додав Резніков.
Нагадаємо, російські окупанти щоденно обстрілюють Харків. Як повідомляло РБК-Україна, кількість загиблих в результаті ворожого обстрілу Харкова вранці 21 липня зросла до чотирьох, а поранених - до 25 осіб.