ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина передасть Україні спеціальні танки для будівництва мостів

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 29 липня 2022 16:26
Німеччина передасть Україні спеціальні танки для будівництва мостів Фото: німецькі танкові мостоукладачі Biber (wikipedia org)
Автор: Юлія Бойко

Німеччина готується передати Україні 16 танкових мостоукладачів, які здатні в бойових умовах наводити переправи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Німеччини.

"Для подальшої підтримки українських сухопутних військ міністр Ламбрехт прийняла рішення доставити пакет з 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання води або інших перешкод в бою", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про танки Biber

Танкові мостоукладачі Biber побудовані на шасі німецьких танків Leopard 1. Як правило, Biber знаходяться недалеко від фронту і використовуються, коли необхідно швидко побудувати міст через водойми шириною до 20 метрів. Ширина побудованого моста - 4 метри.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72, однак число поставлених одиниць не розкривається.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Германия
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні