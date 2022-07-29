Німеччина передасть Україні спеціальні танки для будівництва мостів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Німеччини.

"Для подальшої підтримки українських сухопутних військ міністр Ламбрехт прийняла рішення доставити пакет з 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання води або інших перешкод в бою", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про танки Biber

Танкові мостоукладачі Biber побудовані на шасі німецьких танків Leopard 1. Як правило, Biber знаходяться недалеко від фронту і використовуються, коли необхідно швидко побудувати міст через водойми шириною до 20 метрів. Ширина побудованого моста - 4 метри.