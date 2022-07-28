Нідерланди не припинять військову допомогу Україні цього літа, - Рютте
Нідерланди не мають наміру припиняти надавати військову допомогу Україні цього літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Марка Рютте.
"Після недавнього візиту я поговорив з Володимиром Зеленським про зернову угоду і ракетні обстріли портів Одеси та Миколаєва. Нідерланди продовжують підтримувати Україну, особливо в цей вирішальний момент. Цього літа поставки нідерландської військової допомоги не припиняться", - зазначив він.
Президент України у своєму Twitter додав, що в ході телефонного дзвінка обговорювалося оборонне співробітництво, а також фінансова підтримка від Європейського союзу.
Зазначимо, минулого тижня статс-секретар Міноборони Нідерландів Крістоф ван дер Мат говорив, що країна підходить до межі своїх можливостей у питанні поставок зброї Україні.
Нагадаємо, раніше в липні під час візиту до України Рютте обіцяв, що його країна поставить самохідні гаубиці.
Нідерландський прем'єр є прихильником того, щоб Захід продовжував надавати Києву військову допомогу.
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