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Нідерланди не припинять військову допомогу Україні цього літа, - Рютте

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Амстердам, Четвер 28 липня 2022 22:09
Нідерланди не припинять військову допомогу Україні цього літа, - Рютте Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Нідерланди не мають наміру припиняти надавати військову допомогу Україні цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Марка Рютте.

"Після недавнього візиту я поговорив з Володимиром Зеленським про зернову угоду і ракетні обстріли портів Одеси та Миколаєва. Нідерланди продовжують підтримувати Україну, особливо в цей вирішальний момент. Цього літа поставки нідерландської військової допомоги не припиняться", - зазначив він.

Президент України у своєму Twitter додав, що в ході телефонного дзвінка обговорювалося оборонне співробітництво, а також фінансова підтримка від Європейського союзу.

Зазначимо, минулого тижня статс-секретар Міноборони Нідерландів Крістоф ван дер Мат говорив, що країна підходить до межі своїх можливостей у питанні поставок зброї Україні.

Нагадаємо, раніше в липні під час візиту до України Рютте обіцяв, що його країна поставить самохідні гаубиці.

Нідерландський прем'єр є прихильником того, щоб Захід продовжував надавати Києву військову допомогу.

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Нідерланди Марк Рютте
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