Общество Образование Деньги Изменения

В "Резерв+" технические трудности: что советуют сделать в Минобороны

В приложении "Резерв+" - временные технические трудности (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве обороны Украины рассказали о временных технических трудностях в приложении "Резерв+" и посоветовали, что стоит сделать гражданам, учитывая такую ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ в Facebook.

О каких технических трудностях в "Резерв+" идет речь

"Временные технические трудности в "Резерв+", - рассказали в ведомстве.

Украинцам объяснили, что сейчас наблюдается осложнение обмена данными между:

  • приложением "Резерв+";
  • реестром военнообязанных, призывников и резервистов.

"Все ранее выданные документы остаются действительными", - подчеркнули в Минобороны.

Отмечается в то же время, что временно невозможно:

  • обновлять электронный военно-учетный документ;
  • отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т.д.).

Что рекомендуют сделать в Минобороны

Учитывая сложившуюся ситуацию, украинцам рекомендуют сохранить pdf-версию электронного военного документа - чтобы он всегда оставался под рукой.

Для этого на главном экране приложения нужно:

  • нажать на три точки;
  • выбрать "Загрузить PDF".

"Наша команда уже работает над решением ситуации. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время", - подытожили в МОУ.

Публикация министерства (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Напомним, "Резерв+" для Android и iOS начал свою работу в мае 2024 года (когда вступил в силу новый закон о мобилизации). Он стал, по сути, электронным кабинетом для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

В Минобороны объяснили, что "Резерв+" был разработан как полезный инструмент - цифровой сервис для удобства граждан и уменьшения очередей в ТЦК и СП.

Идентификация в приложении осуществляется через "Дія.Підпис".

При этом пользователям важно понимать, что означает каждый статус в "Резерв+".

Недавно некоторые из пользователей "Резерв+" заметили в электронном военно-учетном документе отметку "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки".

Позже в Министерстве обороны Украины рассказали, что это значит и стоит ли волноваться.

Читайте также, какие услуги доступны украинцам в "Резерв+".

служба в арміїМобилизация в УкраинеВоинский учетСоветыДокументыПриложение