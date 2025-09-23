У "Резерв+" технічні труднощі: що радять зробити в Міноборони

У Міністерстві оборони України розповіли про тимчасові технічні труднощі у застосунку "Резерв+" і порадили, що варто зробити громадянам з огляду на таку ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ у Facebook.
"Тимчасові технічні труднощі в "Резерв+", - розповіли у відомстві.
Українцям пояснили, що наразі спостерігається ускладнення обміну даними між:
"Усі раніше видані документи залишаються дійсними", - наголосили в Міноборони.
Зазначається водночас, що тимчасово неможливо:
З огляду на ситуацію, що склалась, українцям рекомендують зберегти pdf-версію електронного військового документу - щоб він завжди залишався під рукою.
Для цього на головному екрані застосунку потрібно:
"Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом", - підсумували в МОУ.
Нагадаємо, "Резерв+" для Android та iOS почав свою роботу у травні 2024 року (коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.
У Міноборони пояснили, що "Резерв+" було розроблено як корисний інструмент - цифровий сервіс для зручності громадян і зменшення черг у ТЦК та СП.
Ідентифікація в застосунку здійснюється через "Дія.Підпис".
При цьому користувачам важливо розуміти, що означає кожен статус у "Резерв+".
Нещодавно дехто з користувачів "Резерв+" помітив в електронному військово-обліковому документі відмітку "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки".
Згодом у Міністерстві оборони України розповіли, що це означає і чи варто хвилюватися.
