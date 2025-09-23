UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У "Резерв+" технічні труднощі: що радять зробити в Міноборони

У додатку "Резерв+" - тимчасові технічні труднощі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві оборони України розповіли про тимчасові технічні труднощі у застосунку "Резерв+" і порадили, що варто зробити громадянам з огляду на таку ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ у Facebook.

Про які технічні труднощі в "Резерв+" йдеться

"Тимчасові технічні труднощі в "Резерв+", - розповіли у відомстві.

Українцям пояснили, що наразі спостерігається ускладнення обміну даними між:

  • застосунком "Резерв+";
  • реєстром військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

"Усі раніше видані документи залишаються дійсними", - наголосили в Міноборони.

Зазначається водночас, що тимчасово неможливо:

  • оновлювати електронний військово-обліковий документ;
  • надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо).

Що рекомендують зробити в Міноборони

З огляду на ситуацію, що склалась, українцям рекомендують зберегти pdf-версію електронного військового документу - щоб він завжди залишався під рукою.

Для цього на головному екрані застосунку потрібно:

  • натиснути на три крапки;
  • обрати "Завантажити PDF".

"Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом", - підсумували в МОУ.

Публікація міністерства (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Нагадаємо, "Резерв+" для Android та iOS почав свою роботу у травні 2024 року (коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

У Міноборони пояснили, що "Резерв+" було розроблено як корисний інструмент - цифровий сервіс для зручності громадян і зменшення черг у ТЦК та СП.

Ідентифікація в застосунку здійснюється через "Дія.Підпис".

При цьому користувачам важливо розуміти, що означає кожен статус у "Резерв+".

Нещодавно дехто з користувачів "Резерв+" помітив в електронному військово-обліковому документі відмітку "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки".

Згодом у Міністерстві оборони України розповіли, що це означає і чи варто хвилюватися.

Читайте також, які послуги доступні українцям у "Резерв+".

