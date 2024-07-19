Связь по 10 часов. В Украине ужесточают требования к мобильным операторам и интернет-провайдерам

Мобильные операторы Украины регулярно инвестируют в оборудование, которое обеспечивало бы украинцам стабильную связь, а также сотрудничают с бизнесом, готовым предоставлять свои генерирующие мощности за деньги. Несмотря на это, во время длительных отключений света проблемы с мобильной связью и интернетом остаются.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света".

Что требуют от мобильных операторов и интернет-провайдеров

Отключение света влияет на работу всех базовых станций связи в Украине. Без электроэнергии инфраструктура операторов зависит от батарей и генераторов, нуждающихся в постоянной подзарядке и заправке.

Однако связь может исчезать не только из-за отсутствия питания, но и на фоне увеличения нагрузки на сети.

По словам директора директората электронных коммуникаций и радиочастотного спектра Министерства цифровой трансформации Украины Станислава Прибитько, с 2022 года мобильные операторы увеличили инвестиции в закупку генераторов и аккумуляторов (в том числе литиевых), обеспечивающих работу базовых станций без внешнего питания.

Суммарно инвестиции в энергонезависимость всех операторов составили около 2 млрд гривен.

17 июля 2024 года Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обязал мобильных операторов обеспечить не менее 10 часов работы сети - при отсутствии электроэнергии.

Для того чтобы мобильная связь во время обесточений оставалась у граждан как можно дольше, НЦУ подготовил специальное распоряжение.

Эксперт уточнил, что оно "определяет требования для мобильных операторов и интернет-провайдеров по подготовке к отсутствию электроснабжения до 72 часов".

Это позволит улучшить уровень работоспособности сетей во время веерных и аварийных отключений электроэнергии в областях, где возможен длительный блэкаут.

Кроме того, до 1 октября не менее 60% базовых станций мобильной связи (расположенных в пределах каждой области) должны получить автономное резервное питание.

До 1 ноября - 70%, до 1 декабря - 80%, а до 1 февраля 2025 года - все 100% базовых станций мобильной связи.

В целом до 2030 года Украина планирует обеспечить мобильной связью и широкополосным доступом к интернету 98% населения. Сейчас этот показатель - на уровне 91%.

В Минцифре уточнили, что во время блэкаутов мобильные операторы и интернет-провайдеры должны:

координировать работу технических бригад, которые обеспечивают работу базовых мобильных станций (включают генераторы, заменяют аккумуляторы)

обеспечить мобильные базовые станции альтернативными источниками питания (в том числе тех, которые обеспечивают связью часть государственных органов)

информировать Национальный центр оперативно-технического управления сетями о проблемах насчет поддержки устойчивости услуг

извещать граждан о перебоях с мобильной связью и интернетом во время длительных обесточений (с помощью SMS-сообщений, публикаций новостей на ресурсах операторов и провайдеров и т.д.)

Реально ли обеспечивать 10 часов связи без света

Все опрошенные РБК-Украина операторы объясняют, что для обеспечения населения стабильной мобильной связью и интернетом во время длительных отключений электроэнергии нужны не только технические средства (развитая инфраструктура, генераторы и т.п.), но и люди, которые будут их обслуживать.

Однако кадров в настоящее время не хватает все больше.

В lifecell рассказали, что уже вложили в энергонезависимость более 800 млн гривен и планируют инвестировать еще около 240 млн до конца года в альтернативные источники питания.

До конца 2024 года оператор планирует обеспечить около 70% технологических площадок литиевыми батареями и подключить еще около 200 базовых станций к генераторам. Но и здесь сказывается ситуация с кадрами.

"Все наши планы также зависят от наличия специалистов - мы работаем с подрядными организациями, сотрудников которых мобилизуют. Поэтому не исключено, что скоро операторы могут столкнуться с проблемой, когда источники резервного питания закуплены, а устанавливать и обслуживать их некому", - объяснили в lifecell.

В Vodafone после атак на энергетическую инфраструктуру в марте-апреле удвоили запланированные на этот год инвестиции в энергонезависимость. В планах - закупить дополнительные генерирующие мощности и системы автономного энергообеспечения на 438 млн гривен (при этом общие инвестиции в энергостойкость сети в 2022-2024 годах превысят 674 млн гривен).

В "Киевстаре" с начала полномасштабной войны заменили на базовых станциях 115 тыс. литиевых аккумуляторов для резервного питания, а также оборудовали источниками бесперебойного питания 23 тыс. многоквартирных домов (чтобы обеспечить работу услуги "домашнего интернета" без света).

Вскоре планируется закупить еще более 61 тыс. аккумуляторов и некоторое количество генераторов. В общей сложности на фоне отключений электроэнергии инвестиции компании достигли 1 млрд гривен.

Несмотря на все вложенные деньги, при длительных отключениях операторы часто вынуждены устанавливать приоритеты - какие базовые станции обеспечивать, ведь обеспечить альтернативное питание для всех базовых станций довольно непросто.

Через четыре часа работы аккумуляторы полностью истощаются и требуют не менее 8 часов стабильного питания, чтобы перезарядиться. Кроме того, для питания одной базовой станции от генератора требуется до 50 литров дизельного топлива в сутки.

Следовательно, для выполнения требования относительно наличия связи в течение 10 часов во время блэкаутов компаниям вероятно придется инвестировать еще больше.