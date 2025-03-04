Кабмин расширил бронирование для мобильных операторов и интернет-провайдеров: что известно
Кабинет министров Украины 4 марта принял изменения в порядок бронирования военнообязанных работников мобильных операторов и интернет-провайдеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Новые правила позволяют мобильным операторам и провайдерам обеспечить стабильность интернета и мобильной связи, особенно во время обесточиваний.
"Работники поставщиков телекомуслуг, которые занимаются строительством сетей, устойчивых к отключению электроэнергии, по технологии xPON или которые строят энергостойкие сети на автодорогах и национальных дорогах подлежат бронированию", - говорится в сообщении.
Что необходимо для бронирования
Для бронирования этим компаниям необходимо решение Минцифры об определении предприятия критически важным и включение руководителем предприятия работников в состав таких бригад.
Чтобы обеспечить бронирование работников строительных бригад, предприятие должно соответствовать следующим требованиям:
- быть включенным Минцифры в список критически важных предприятий, занимающихся строительством сетей по технологии xPON;
- реализовывать проекты по развитию xPON-сетей и иметь утвержденные планы строительства минимум на один год.
Также мобильные операторы смогут бронировать всех работников строительных бригад, занимающихся созданием энергонезависимых сетей вдоль автодорог и национальных дорог.
Процесс бронирования
"Процесс бронирования строительных бригад будет проходить через Дію - аналогично бронированию аварийно-восстановительных служб. Минцифры будет отвечать за формирование перечня таких предприятий и сейчас прорабатывает критерии их включения", - отмечается на портале правительства.
Если провайдер или оператор не выполнит запланированные строительные работы, он будет исключен из списка, а бронирование работников аннулировано.
Бронирование работников мобильных операторов и интернет-провайдеров позволит обеспечить бесперебойную работу государственных учреждений и предприятий, критических для экономики и обороны. А также улучшит условия для дистанционного обучения школьников.
Напомним, недавно Кабмин также принял изменения в порядок бронирования военнообязанных и определения критически важных предприятий.
Нововведения касаются учета мобилизованных работников после 18 мая 2024 года, отмены 72-часовой проверки для государственных органов при бронировании, сокращения срока аннулирования отсрочки до 5 дней, а также уточнения критериев определения предприятий критически важными.