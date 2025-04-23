В "Резерв+" появятся новые виды отсрочек: когда это произойдет

В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" уже в мае должны появиться два новых типа отсрочек для военнообязанных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона.

По ее словам, до 8 мая в приложении должны запустить отсрочку для людей с временной непригодностью к службе сроком от 6 до 12 месяцев. Эта отсрочка предоставляется на основании заключения военно-врачебной комиссии.

"Второй тип - для граждан, у которых муж или жена находится на службе, а также есть ребенок в возрасте до 18 лет", - рассказала Черногоренко.

Она пояснила, что длительное стояние в очередях, "ожидание за закрытыми дверями и недели ожидания рассмотрения заявки" - это крайне неудобно. Именно поэтому главная цель - перевести процесс оформления отсрочек в удобный онлайн-формат.

"Резерв+" в Украине

В мае прошлого года в Украине начал свою работу "Резерв+". По сути, это электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения.

Уже в октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга. Это должно расширить "линейку сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.

А в ноябре в "Резерв+" позволили оформлять отсрочку от мобилизации для определенных категорий лиц.