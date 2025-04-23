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У "Резерев+" з'являться нові види відстрочок: коли це станеться

Середа 23 квітня 2025 23:30
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У "Резерев+" з'являться нові види відстрочок: коли це станеться Фото: заступниця голови Міністерства оборони України Катерини Черногоренко (facebook.com)
Автор: Наталія Кава

У мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" вже у травні повинні з'явитись два нових типи відстрочок для військовозобов'язаних.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону.

За її словами, до 8 травня у застосунку мають запустити відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Ця відстрочка надається на підставі висновку військово-лікарської комісії.

"Другий тип - для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років", - розповіла Черногоренко.

Вона пояснила, що тривале стояння в чергах, "очікування за зачиненими дверима та тижні очікування розгляду заявки" - це вкрай незручно. Саме тому головна мета - перевести процес оформлення відстрочок у зручний онлайн-формат.

"Резерв+" в Україні

У травні минулого року в Україні почав свою роботу "Резерв+". По суті, це електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

Вже у жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.

А у листопаді у "Резерв+" дозволили оформлювати відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.

Нещодавно у застосунку було проведено оновлення. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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