В рейтинге самых дружественных к Украине стран снова сменился лидер

В сентябре 2025 года наиболее положительное отношение украинцев было к Нидерландам. Оценили страну положительно 89,3% респондентов, только 5,7% - отрицательно, а баланс составляет 83,6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова .

Далее в рейтинге расположились Канада, которая весной 2025 года была первой, а Нидерланды были на седьмом месте.

Также высокую поддержку балансом более 80 имеют Норвегия, Латвия, Литва и Германия. Более 88% украинцев положительно оценивают Францию.

Поддержка Европы и Америки

Среди стран Европейского Союза значительный уровень симпатии имеют Швеция, Великобритания и Эстония. Их показатели баланса превышают 75.

Дания, Финляндия и Чехия также получили положительную оценку большинства опрошенных. Польша имеет более низкие показатели - только 73,5% положительного отношения и баланс 53,1.

Турция имеет баланс 40, а Румыния - 28,6. Значительно ниже показатели у Словакии - баланс только 8,3.

Среди государств за пределами Европы высокий уровень поддержки сохраняет Япония - 69,8% положительных оценок. США получили 69,6% положительного и 23% негативного отношения, что дает баланс 46,6.

Наиболее негативное отношение

Наибольшее негативное отношение украинцы выразили к России - 94,7% опрошенных. Баланс составляет -92,3.

Крайне низкие оценки также получили Беларусь (-76,7) и Китай (-70,3). Венгрия и Индия имеют отрицательный баланс в -44,8 и -39,6 соответственно.

Рейтинг стран



Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 сентября 2025 года. Опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%.