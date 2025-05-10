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Враждебная страна в ЕС и неожиданный друг за океаном: как украинцы изменили отношение к миру

Украина, Суббота 10 мая 2025 08:15
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Враждебная страна в ЕС и неожиданный друг за океаном: как украинцы изменили отношение к миру Фото: рейтинг самых дружественных стран возглавила Канада (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинцы положительно относятся ко всем странам Европы, кроме Венгрии. На первое место в рейтинге дружественных стран вышла Канада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

По данным опроса, в конце апреля - начале мая 2025 года к Канаде положительно относятся 92,4% респондентов, баланс доверия-недоверия составляет 87,4%. В предыдущем рейтинге за сентябрь 2024 года эта страна занимала лишь седьмое место (баланс 77,0%).

На втором месте Латвия с балансом 86,3%. На третьем месте - Литва (85,9%), которая возглавляла прошлогодний рейтинг.

Далее следуют Франция - 85,5%, Швеция - 85,5% и Германия - 85,0%.

Отношение к США значительно ухудшилось. В прошлом году к этой стране положительно относились 84,0%, отрицательно - 10,4% (баланс - 73,6%). Сейчас положительно относятся 63,1%, отрицательно - 26,7%, баланс - 36,4%.

Негативный рейтинг

Рейтинг негативного отношения возглавляет Россия -92,5%. Далее следуют Иран -66,0%, Беларусь -62,4%, Китай -39,5%.

Единственной европейской страной, которая воспринимается как враждебная, остается Венгрия. К ней негативно относятся 52,0% украинцев, а баланс составляет -13,1%.

Враждебная страна в ЕС и неожиданный друг за океаном: как украинцы изменили отношение к миру

Отношение к государствам

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова совместно с Киевским форумом по безопасности с 24 апреля по 4 мая 2025 года. Опрошено 2021 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса компании Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа", в ноябре 2024 года рейтинг положительного отношения украинцев впервые возглавила женщина - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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