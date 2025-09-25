ЕС, НАТО, МВФ, ООН: кому больше всего доверяют украинцы

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса об отношении граждан к международным организациям. Самый высокий уровень доверия получил Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию опроса "Доверие, реформы и интеграция в ЕС: что думают украинцы в 2025 году" на Youtube .

ЕС полностью доверяют 18% респондентов, еще 45% - скорее доверяют. Лишь 25% выразили недоверие.



Высокий уровень доверия к МВФ и НАТО

Международному валютному фонду доверяют 58% опрошенных (16% полностью и 42% скорее доверяют). Недоверие выразили 29%.

НАТО поддерживают 54% украинцев (17% полностью и 37% скорее доверяют). В то же время 41% респондентов заявили, что не доверяют Альянсу.

Совет Европы - в верхней части рейтинга

Совет Европы получил 53% доверия (14% полностью и 39% скорее доверяют). Недоверие составляет 29%.

Таким образом, эта организация занимает четвертое место по уровню поддержки среди украинцев.

Наибольшее недоверие к ООН и ОБСЕ

ООН имеет лишь 40% доверия против 56% недоверия. Это свидетельствует о критическом восприятии роли организации в войне.

К ОБСЕ доверие еще ниже - 37%. Недоверие составляет 47%, что является одним из худших показателей среди всех структур.

Опрос был проведен среди 2000 респондентов с 31 июля по 5 августа 2025 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.