Первоочередное вступление в ЕС или в НАТО: украинцы определились с приоритетом
Абсолютное большинство украинцев хотели бы видеть страну и в ЕС и в НАТО. Вступление в оборонный альянс является более приоритетным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
По данным опроса, 90% украинцев хотят видеть Украину в составе ЕС, а 84% хотят видеть Украину в составе НАТО.
В случае проведения референдума по вступлению в ЕС 68% среди всех украинцев готовы прийти на избирательные участки и отдать голос "за". В случае проведения референдума по НАТО - также 68%. Проголосовали бы против - соответственно, 9% и 10%.
Больше украинцев хотят прежде всего видеть Украину в НАТО (46%), чем в ЕС (22%). "То есть хотя членство в обоих союзах является важным для большинства населения, однако приоритет - в НАТО (очевидно, из-за острого требования украинцев иметь надежные гарантии безопасности)", - говорится в сообщении.
Социологи также обращают внимание, что за последний год стало больше тех, кто говорит, что не надо иметь приоритетом членство ни в одном союзе (12% в октябре 2023 года и 22% в декабре 2024 года). В то же время стало меньше тех, кто говорит о членстве в НАТО (54% раньше и 46% сейчас) (для ЕС показатели почти не изменились).
Напомним, поддержка вступления в Европейский Союз достигла рекордного уровня за весь период мониторинга фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
В декабре 2024 года европейскую интеграцию Украины поддерживают 69% респондентов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в феврале 2022 года.