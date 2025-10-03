У рейтингу найбільш дружніх до України країн знову змінився лідер

У вересні 2025 року найбільш позитивне ставлення українці мають до Нідерландів. Оцінили країну позитивно 89,3% респондентів, лише 5,7% - негативно, а баланс становить 83,6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Центру Разумкова .

Далі у рейтингу розташувалися Канада, яка навесні 2025 року була першою, а Нідерланди були на сьомому місці.

Також високу підтримку балансом понад 80 мають Норвегія, Латвія, Литва та Німеччина. Понад 88% українців позитивно оцінюють Францію.

Підтримка Європи та Америки

Серед країн Європейського Союзу значний рівень симпатії мають Швеція, Велика Британія та Естонія. Їхні показники балансу перевищують 75.

Данія, Фінляндія та Чехія також отримали позитивну оцінку більшості опитаних. Польща має нижчі показники - лише 73,5% позитивного ставлення і баланс 53,1.

Туреччина має баланс 40, а Румунія - 28,6. Значно нижчі показники у Словаччини - баланс лише 8,3.

Серед держав за межами Європи високий рівень підтримки зберігає Японія - 69,8% позитивних оцінок. США отримали 69,6% позитивного та 23% негативного ставлення, що дає баланс 46,6.

Найбільш негативне ставлення

Найбільше негативне ставлення українці висловили до Росії - 94,7% опитаних. Баланс становить -92,3.

Вкрай низькі оцінки також отримали Білорусь (-76,7) та Китай (-70,3). Угорщина та Індія мають негативний баланс у -44,8 та -39,6 відповідно.

Рейтинг країн



Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня 2025 року. Опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.